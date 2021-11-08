Каждый третий – привит от COVID-19: в Украине прогнозируют стремительный рост вакцинации

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли уже 8 миллионов украинцев / УНИАН

Согласно данным статистики Министерства здравоохранения, в Украине почти 32% сделали хотя бы одну прививку от COVID-19. Фактически это каждый третий украинец. Один укол сделали 11,4 млн украинцев, а полностью вакцинировались 8 миллионов людей. Больше всего прививок сделали в Киеве – 55% сделали хотя бы один укол. Эксперты прогнозируют, что в скором времени спрос на вакцинацию может стать в два раза больше.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава, около 22,5% украинцев завершили прививочный курс. Один раз вакцинировались 11,4 млн украинцев. Дважды – почти 8 миллионов граждан. Причем в последние недели темпы прививочной кампании и охват вакцинации стремительно растут.

Читайте такжеБез вакцинации украинцев не пустят на работу: кого могут отстранить уже с понедельникаТакже указывается, что за неделю, в период с 18 по 24 октября, в Украине сделали 1,5 миллиона прививок, а уже с 25 по 31 октября около 1,7 млн инъекций. В среднем за день медицинские работники делают по 250 тысяч уколов, причем это не предел. В Киевской школе экономики сделали прогноз о том, что в ближайшие неделю спрос на вакцинацию может увеличиться в два раза.

Примечательно, больше всего уколов сделали в Киеве – в столице привиты хотя бы одной дозой вакцины уже 55% взрослого населения. Самые низкие показатели в Закарпатской и Волынской областях, где вакцинировано около четверти взрослого населения.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил решение, согласно которому вакцинация в Украине стала обязательной для работников определенных профессий. Речь идет о работниках учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудниках местных государственных администраций.

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В Минздраве 4 ноября уточнили, что список профессий, подлежащих обязательной вакцинации, расширят. Прививаться против COVID-19 нужно будет людям, которые работают в сфере социальных услуг, работникам учреждений защиты прав детей, сотрудникам реабилитационных учреждений и тем, чей труд задействован на предприятиях критической инфраструктуры.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что уже с понедельника, 8 ноября, невакцинированные чиновники и работники сферы образования будут отстранены от своей профессиональной деятельности. Они не смогут работать до тех пор, пока не вакцинируются. Заработная плата и стаж за этот период начисляться не будут.