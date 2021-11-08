УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нет прививки – нет работы: украинцев наказывают отстранением за отсутствие вакцинации

8 ноября 2021, 11:43
Прослушать новость
Остановить

Отстраненение от работы: в Минздраве назвали исключения.

вакцина Pfizer
В Украине без вакцинации не пускают на работу / Фото Reuters

Невакцинированные чиновники и работники образования с понедельника, 8 ноября, будут отстранены от работы, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил о вступлении в силу приказа Министерства здравоохранения Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Работники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко напомнил, что речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, работников местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений.

Что будет с зарплатами и стажем отстраненных

Зарплата при этом не будет сохраняться и стаж не будет начисляться. Работать из дома отстраненным работникам тоже нельзя. Отмечается, что без работы они будут сидеть, пока не вакцинируются. Их обязанности в течение этого времени переведут на вакцинированных коллег, которым за это будут доплачивать.

Реклама

К слову, кроме вакцинированных к работе должны допустить переболевших или имеющих противопоказания к прививкам. Но они должны предъявить либо сертификат об выздоровлении в приложении Дия, который на этой неделе только начнут тестировать, либо справку от врача. Впрочем, ее формат до сих пор не утвердили, передает ТСН.

Больничные при отстранении от работы из-за отказа от вакцинации не будут оплачиваться.

Кому и как можно избежать отстранения

Министр подчеркнул, что работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.

Медицинское заключение с трехмесячным сроком действия может получить человек, переболевший COVID-19.

Поэтому при наличии такой справки оснований для его отстранения от работы не будет.

Читайте такжеНепривитых украинцев отстраняют от работы: что происходит после ужесточения карантина

Ранее сообщалось, что список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, будут постепенно расширят. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры.

Читайте еще:

viber
коронавирус в Украине вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Нет прививки – нет работы: украинцев наказывают отстранением за отсутствие вакцинации». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способыКак правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год ТиграКак украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра Может ли начаться мировая война из-за УкраиныМожет ли начаться мировая война из-за Украины 18 малышей случайно привили от коронавируса18 малышей случайно привили от коронавируса Амнистия и уступки России: Аваков призвал Украину готовиться к освобождению ДонбассаАмнистия и уступки России: Аваков призвал Украину готовиться к освобождению Донбасса
12:18

Обслуживание по-киевски: Лесю Никитюк накормили супом со стеклом

12:16

Жизнь на карантине: психолог рассказала, как сделать, чтобы удаленка не превратилась в ад

12:16

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

12:07

Загадочная смерть музейщика из Львова: в полиции раскрыли первые подробности

11:56

В Днепре новорожденному мальчику провели сложную операцию: сердце остановили на 5 часов

Реклама
11:55

В Киеве на Оболони женщина устроила зоопарк в маленькой квартире: фото бедных животных

11:43

Нет прививки – нет работы: украинцев наказывают отстранением за отсутствие вакцинацииВидео

11:35

Новая партия вакцины Pfizer уже в Украине: в Минздраве уточнили количество дозВидео

11:28

В Украину завезли курятину с сальмонеллой: где опасно покупатьВидео

11:22

Чиновники объяснили, почему учителям без прививки не оплатят больничные и не начислят стаж

11:19

Надя Дорофеева показала ужасные гематомы на руках и рассказала об экстренной госпитализации

11:17

Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга народа"

11:08

В Днепре маршрутка влетела в семью с ребёнком: отец избил водителя прямо в кабинеВидео

11:00

Справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от коронавируса: в Минцифре предупредили украинцевВидео

10:58

Новая атака коронавируса: в Украине расширили "красную" зонуВидео

10:50

Можно ли перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту: в ПФУ дали ответ

10:31

Отказали в госпитализации и кислородном концентраторе: в Одессе страшной смертью умерла пенсионеркаВидео

10:27

"Необразованная": в Киеве хамоватая посетительница устроила скандал в аптеке из-за маскиВидео

10:11

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровительВидео

10:05

Чемпиона по джиу-джитсу убили ножом в сердце в Киеве: его отец говорит, что конфликт был из-за языка

Реклама
10:04

"Грустные глаза, поседевшие волосы": в Сети "поймали" Зеленского на первой седине в прическе

09:54

"Операция успешная": Усик инкогнито скупился в супермаркетеВидео

09:54

Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционное объединениеВидео

09:38

Мама Илона Маска вышла в свет в роскошном платье от украинского дизайнераВидео

09:03

Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросахВидео

08:51

Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантинеВидео

08:40

У Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

08:27

Резкий спад новых случаев COVID-19 в Украине: Минздрав обновил статистику

08:12

Мешков "посватался" к Зарицкой на паркете шоу Танці з зіркамиВидео

07:58

Непривитых украинцев отстраняют от работы: что происходит после ужесточения карантинаВидео

07:45

Тенденции кадровой политики Зеленскогомнение

07:22

В Украину идут морозы: названа датаВидео

07:10

Крах "Нормандии" и диалога по Донбассу: в России разразились ультиматумом в адрес ЗеленскогоВидео

06:37

Замдиректора Львовского исторического музея Юрий Силецкий уехал из дома и исчез, его нашли мертвым

06:25

Экономике "мелких лавочников" энергетика не нужнамнение

05:28

Резкое похолодание нагрянет внезапно: когда и где врежут снегопадыВидео

05:02

Россия стягивает войска к границам Украины: эксперт объяснил планы Кремля

04:22

Ученые назвали главные симптомы коронавируса у вакцинированныхВидео

03:51

Названы продукты, от которых лучше отказаться в холодное время года

03:19

День ангела Дмитрия - прикольные картинки и сердечные поздравления

Реклама
02:44

Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества

02:17

8 ноября – День первых признаков зимы: какой будет погода в Украине этой зимой - морозы и снегопады

01:46

Суицид после коронавируса: эксперт раскрыла пугающую картину

01:21

Настя Каменских засветила упругий бюст и поразила сменой имиджаВидео

01:19

Танцы со звездами 8 сезон 10 эфир: кто покинул проект?

00:51

Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Дмитриев день и как не попасть в бедуВидео

07 ноября, воскресенье
23:56

В Харькове дальнобойщик жестоко изнасиловал молодую девушкуВидео

23:12

В Украину движется антициклон с сильными морозамиВидео

22:36

В Минздраве назвали условие выхода школ из карантинаВидео

22:09

"Все в рамках закона": в понедельник в Украине начнут отстранять от работы непривитых учителейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять