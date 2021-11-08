Нет прививки – нет работы: украинцев наказывают отстранением за отсутствие вакцинации

В Украине без вакцинации не пускают на работу / Фото Reuters

Невакцинированные чиновники и работники образования с понедельника, 8 ноября, будут отстранены от работы, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил о вступлении в силу приказа Министерства здравоохранения Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Работники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко напомнил, что речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, работников местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений.

Что будет с зарплатами и стажем отстраненных

Зарплата при этом не будет сохраняться и стаж не будет начисляться. Работать из дома отстраненным работникам тоже нельзя. Отмечается, что без работы они будут сидеть, пока не вакцинируются. Их обязанности в течение этого времени переведут на вакцинированных коллег, которым за это будут доплачивать.

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К слову, кроме вакцинированных к работе должны допустить переболевших или имеющих противопоказания к прививкам. Но они должны предъявить либо сертификат об выздоровлении в приложении Дия, который на этой неделе только начнут тестировать, либо справку от врача. Впрочем, ее формат до сих пор не утвердили, передает ТСН.

Больничные при отстранении от работы из-за отказа от вакцинации не будут оплачиваться.

Кому и как можно избежать отстранения

Министр подчеркнул, что работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.

Медицинское заключение с трехмесячным сроком действия может получить человек, переболевший COVID-19.

Поэтому при наличии такой справки оснований для его отстранения от работы не будет.

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Ранее сообщалось, что список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, будут постепенно расширят. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры.

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