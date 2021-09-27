В Минздраве припугнули главврачей отстранением от должности: в чем причина

Ляшко требует наказывать за подделку сертификатов / УНИАН

В Минздраве настоятельно требуют отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации в их больницах - медработников могут отстранять от должности на время проведения расследования, говорится на странице Facebook Минздрава.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодня на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.

"Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенным территориальным общинам - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - добавил он.

Читайте такжеОбязательная вакцинация в Украине: в МОЗ назвали предварительный перечень профессий

Если следствие выявит, что главный врач был непричастным к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья. После этого территориальная община будет финансировать больницу самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.