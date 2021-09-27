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Вакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 недели

27 сентября 2021, 17:59
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Аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогов.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский оценил ход вакцинации в Украине / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственные служащие должны получить 2 дозы вакцины от коронавируса в течение двух недель.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти", — говорится в сообщении.

В ОП также отметили, что по состоянию на 27 сентября в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями.

Аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогов

"Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки", — отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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А вот главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, и туристические агентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов, имеют привлекать к ответственности.

О чем еще говорили на совещании

Кабинет Министров Украины должен предложить комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также для контроля за выполнением всех необходимых мероприятий украинском и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

В список попали:

  • Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
  • Работники местных государственных администраций.
  • Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский вакцинация
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