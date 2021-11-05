Вакцинация в Украине: в Минздраве сделали важное уточнение по интервалу между прививками

Интервалы между прививками теперь можно не соблюдать / УНИАН

Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендуемого интервала, засчитывается в полный курс вакцинации без необходимости повторения его сначала.

Люди, прививающиеся второй дозой с нарушением интервала, также могут получить Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В том случае, если вы пропустили срок второй прививки - сделайте ее как можно скорее. Министерство здравоохранения Украины рекомендует сейчас использовать минимальные интервалы между введением вакцины:

CoronaVac/Sinovac - 14–28 дней

Comirnaty/Pfizer - 21–28 дней

Moderna - 28 дней

AstraZeneca - 4–12 недель.

"На сегодняшний день не определен конечный самый поздний срок введения второй дозы вакцин против COVID-19, которые используют в Украине. В мире продолжаются исследования эффективности вакцин при увеличении или уменьшении интервалов между дозами", - сообщили в ЦОЗ МОЗ Украины.

Читайте такжеНовая волна обязательной вакцинации от COVID-19: в Минздраве уточнили новый список профессийКак отмечают эксперты, две дозы вакцины, даже введенные с нарушением рекомендованного интервала, дают лучшую защиту, чем одна.

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Вакцинация в Украине

По состоянию на 5 ноября обе дозы вакцины получили 7,7 млн украинцев.

На последнем брифинге глава Минздрава подчеркнул, что только вакцинация защищает и спасает жизни.

"Ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированные от COVID-19. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий также не вакцинированные", ‒ заявил Ляшко.

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