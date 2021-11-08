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Врач-инфекционист развеял мифы о вакцинации и рассказал о чипе в иголке

8 ноября 2021, 16:16
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Также специалист озвучил стоимость вакцины.

вакцина вакцинация
Чип в иголке не поместится / Getty

Во время вакцинации против коронавируса в мире появились новые фейки. В частности, они ходят среди нежелающих получать прививку против коронавируса. Речь идет о микрочипах, которые якобы вводят в организм человека посредством вакцины.

Член Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий в эфире "Украина 24" опроверг эту теорию, заявив, что "самые современные и самые маленькие на сегодняшнее время чипы все равно больше, чем отверстие иглы, и стоят огромные деньги".

По его словам, он просто не протиснется через прорезь иглы".

"Ну и стоимость такого наночипа просто зашкаливала бы. И говорить о том, что вакцину, которую мы имеем по цене 3-4 доллара за дозу – трудно представить, сколько бы стоила вакцина, если бы там действительно были чипы", – сказал эксперт.

Врач-инфекционист также предположил, откуда берется така антипропаганда вакцинации.

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"Это манипуляция, я не знаю, с чем она связана. Возможно с тем, что есть люди, которые работают в интересах страны агрессора, или они просто глупые", – сказал Лапий.

Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаЭксперт подчеркнул, что уже прошел год после появления первых промежуточных результатов испытаний антиковидных вакцин.

"Вакцинированы миллиарды людей на планете Земля и уже здесь следует ориентироваться не на клинические исследования, а на реальное использование вакцин и надзор за их безопасностью, который осуществляется в странах", – подытожил инфекционист.

Напомним, кандидат медицинских наук и известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, как нынешние вакцины противостоят Дельта-штамму.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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