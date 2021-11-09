Как будет работать в Украине ковидная амнистия: Ляшко раскрыл нюансы

Процесс работы амнистии находится в разработке. Ни один из предложенных вариантов не предусматривает анонимности.
Министерство здравоохранения Украины уже направило в Министерство внутренних дел и Министерство юстиции свои предложения по реализации так называемой ковидной амнистии, то есть механизма, который позволит вакцинироваться тем украинцам, которые купили поддельный COVID-сертификат.
Детали "ковидной амнистии" раскрыл министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.
По его словам, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата придется рассказать своему семейному врачу, где он его приобрел.
"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - пояснил министр.
Ляшко добавил, что процесс работы амнистии находится в разработке. Однако ни один из предложенных МВД и Минюсту вариантов не предусматривает анонимности.
Как сообщал Главред, за использование поддельных документов о вакцинации теперь будут штрафовать от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или ограничением свободы сроком до двух лет.
За внесение ложных сведений о проведении вакцинации медики будут получать штраф в размере от 34 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или получать наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
В Украине уже уволили троих врачей за подделку документов о вакцинации.
Читайте также:
- Как сгенерировать COVID-сертификат в "Дие" обладателям паспортов-книжечек: пошаговая инструкция
- Поездки в красную зону и кафе – без ограничений: в Украине появится COVID-сертификат выздоровления
- Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвое
- В Минздраве объяснили, почему показ COVID-сертификатов - не разглашение врачебной тайны
- Как попасть в ТРЦ без COVID-сертификата - "лайфхак" от Минздрава
- В Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные Госпродпотребслужбы