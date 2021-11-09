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Как будет работать в Украине ковидная амнистия: Ляшко раскрыл нюансы

9 ноября 2021, 06:40
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Процесс работы амнистии находится в разработке. Ни один из предложенных вариантов не предусматривает анонимности.

Ляшко
Виктор Ляшко рассказал о "ковидной амнистии" / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины уже направило в Министерство внутренних дел и Министерство юстиции свои предложения по реализации так называемой ковидной амнистии, то есть механизма, который позволит вакцинироваться тем украинцам, которые купили поддельный COVID-сертификат.

Детали "ковидной амнистии" раскрыл министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

По его словам, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата придется рассказать своему семейному врачу, где он его приобрел.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - пояснил министр.

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Ляшко добавил, что процесс работы амнистии находится в разработке. Однако ни один из предложенных МВД и Минюсту вариантов не предусматривает анонимности.

Как сообщал Главред, за использование поддельных документов о вакцинации теперь будут штрафовать от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или ограничением свободы сроком до двух лет.

За внесение ложных сведений о проведении вакцинации медики будут получать штраф в размере от 34 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или получать наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

В Украине уже уволили троих врачей за подделку документов о вакцинации.

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