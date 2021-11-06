В Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные Госпродпотребслужбы

В Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные Господтребслужбы / Reuters

Поскольку в Украине мощная антивакцинальная кампания, из-за которой многие украинцы отказываются от прививки против коронавируса и покупают себе фальшивые COVID-сертификаты. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, лишь в Киеве каждый день работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов о прививках или негативного теста на коронавирус.

"Примерно 10% таких документов сомнительны. Общая проблематика – антивакцинальная кампания в целом. Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация – угроза для жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слабая. Это необходимо менять на государственном уровне", – сказал Рубан.

Читайте такжеТребования по тестам и COVID-сертификатам: Минздрав опубликовал правила пассажирских перевозок

Напомним, ранее заместитель руководителя Минздрава Мария Карчевич заявила о том, что если будет доказано - медицинская запись о вакцинации от COVID-19 недостоверна, то она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован.

"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", − отметила чиновница.