В красную зону карантина отправляется уже 18-я область Украины: на очереди еще две

Красная зона карантина в Украине расширяется / УНИАН

Министерство здравоохранения направит представление в правительство о созыве Госкомиссии ТЭБ и ЧС относительно перевода Черкасской области в "красную" зону карантина.

Как рассказал министр здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга 9 ноября, в зоне риска также находятся Винницкая и Харьковская области.

читайте такожВ Минздраве назвали условие выхода школ из карантина"В настоящее время 17 регионов находятся в красном уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление Кабинету министров о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской, 18-й области, в красный уровень эпидемической опасности", - заявил министр.

Красная зона карантина

По состоянию на 9 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 17 регионов Украины. В "оранжевой" этой зоне находятся 6 регионов:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая,

Закарпатская.

В "желтой" карантинной зоне находятся только Кировоградская и Тернопольская области.

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По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. В том числе заболели 1163 ребенка и 426 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.

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