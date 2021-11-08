Жизнь на карантине: психолог рассказала, как сделать, чтобы удаленка не превратилась в ад

Многие украинцы сейчас вынуждены работать дома / УНИАН

Из-за распространения эпидемии коронавируса Украина уже почти два года находится на карантине. Многим людям довольно сложно справится с изоляцией и дистанционной работой.

В комментарии Главреду семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань дала важные советы людям, которые испытывают трудности работая дома.

"Я столкнулась с этим в своей семье, когда все сели на карантин. В это время важно позаботиться о себе и пространстве вокруг себя. Для начала важно не приступать к работе в пижаме. Попробуйте максимально приблизиться к состоянию офиса, в частности, надеть что-то, что бы вы надели в офис, привести себя в порядок, почистить зубы, расчесаться. Таким образом, вы дадите своей психике разгон. Нелишним будет пройтись вокруг дома", - отметила эксперт.

Щербань подчеркнула, что важно выделить для себя рабочее место, где вас никто не будет трогать и беспокоить – ни муж, ни дети, ни другие члены семьи.

Читайте такжеКак коронавирус влияет на интеллект: психолог назвала последствия для переболевших"Важно не просто о себе позаботиться, но и донести домашним, что вы сейчас на работе, и ваш рабочий день закончится в семь часов вечера. Тем самым, вы дисциплинируете и себя, и своих близких, в результате чего вы останетесь в состоянии гармонии, немного обманув психику. Когда человек находится в условиях лишения свободы, это в любом случае для него стресс. А люди, находящиеся круглосуточно все вместе дома в состоянии стресса, могут просто вытворять чудеса", - пояснила психолог.

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Владельцам однокомнатных квартир Щербань рекомендует условно ее расчертить и надеть наушники.

"Этот угол – мой рабочий, здесь я отдыхаю, здесь я кушаю, а в туалете я могу спрятаться и немного почитать книгу", - подытожила психолог.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что школам и высшим учебным заведениям разрешено работать в "красных" карантинных зонах. Для этого должны были вакцинированы против COVID-19 100% работников этих образовательных учреждений. По словам Ляшко, пока что с дистанционки вышли только два крупных города.

Читайте полную версию интервью Главреда с Аленой Щербань.