Волна COVID-19 будет как сезон ОРВИ: Ляшко рассказал, когда украинцы смогут облегченно выдохнуть

Ляшко рассказал, когда украинцы смогут облегченно выдохнуть из-за коронавируса / moz.gov.ua

Благодаря вакцинации можно достигнуть коллективного иммунитета, и тогда не будет разницы, какая волна коронавируса по счету, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщает ТСН, на встрече с журналистами 5 ноября глава Минздрава, в частности, пояснил, что чем выше уровень вакцинации в стране, тем легче будет проходить волна COVID-19.

В качестве примера он назвал Израиль, где были тотальные ограничения и все закрывалось, но сейчас все работает. Но это удалось, как сказал Ляшко, потому, что они вакцинирована страна.

"Мы можем сделать классную вещь, и нам будет без разницы, какая будет волна, пятая она, или шестая, или седьмая. Мы ее не будем замечать, даже при большом количестве заболевших. Главное — надо по-максимуму прививаться, чем выше будет вакцинация, тем легче будет проходить волна, она будет как обычный сезон ОРВИ - кажется, многие кашляют, чихают, но система работает", - сказал он.

Отметим, с начала вакцинальной кампании в Украине две дозы вакцины против коронавируса получили 7 858 507 человек, одну дозу - 11 269 339.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с постановлением Кабинета министров, утвержден порядок отстранения от работы невакцинированных работников, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. В документе уточняется, что руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций необходимо обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации.

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