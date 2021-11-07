В Минздраве назвали условие выхода школ из карантина

Когда школы выйдут с дистанционки / Reuters

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, то школам и высшим учебным заведениям разрешено работать в "красных" карантинных зонах. Для этого должны были вакцинированы против COVID-19 100% работников этих образовательных учреждений.

По словам Ляшко, пока что с дистанционки вышли только два крупных города.

"Постановлением Кабинета Министров Украины, в котором установлен карантин на территории нашего государства, предусматривает четыре уровня эпидемической опасности. В "красном" уровне эпидемической опасности прописаны четко правила, что образовательные учреждения останавливаются или переходят на дистанционную работу в случае, если не вакцинированы 100% коллектива этого учреждения. Сейчас мы говорим о 100%, то есть будут учитываться те, кто работает, и те, кто отстранены. Поэтому образовательные учреждения имеют право работать в "красном" уровне эпидемической опасности", - пояснил Виктор Ляшко, передает ТСН.

По словам министра, сейчас "в Украине за неделю можно наблюдать стабилизацию ситуации с коронавирусом на высоких цифрах".

"И когда был рост, как снежный ком, когда неделя к неделе заболеваемость увеличивалась вдвое-втрое, было предложено органам местного самоуправления передвинуть каникулы на неделю раньше, а потом еще продлить на одну неделю. Есть постановление Кабинета министров, которое позволяет, а каждый регион с учетом того, как в них происходит эпидситуация, есть ли стабилизация процесса, происходит ли рост, может принять более жесткое решение и еще продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение. Все это делается для того, чтобы уменьшить количество заболевших, чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться и больницы справились с коронакризисом", - сказал глава Минздрава.

Реклама

Напомним, в сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. В противном случае он будет нести ответственность.

При этом список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, будут постепенно расширят. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры.

Читайте также: