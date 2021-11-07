УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минздраве назвали условие выхода школ из карантина

7 ноября 2021, 22:36
Прослушать новость
Остановить

По словам министра Ляшко, для этого должны были вакцинированы против COVID-19 100% работников.

школы
Когда школы выйдут с дистанционки / Reuters

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, то школам и высшим учебным заведениям разрешено работать в "красных" карантинных зонах. Для этого должны были вакцинированы против COVID-19 100% работников этих образовательных учреждений.

По словам Ляшко, пока что с дистанционки вышли только два крупных города.

"Постановлением Кабинета Министров Украины, в котором установлен карантин на территории нашего государства, предусматривает четыре уровня эпидемической опасности. В "красном" уровне эпидемической опасности прописаны четко правила, что образовательные учреждения останавливаются или переходят на дистанционную работу в случае, если не вакцинированы 100% коллектива этого учреждения. Сейчас мы говорим о 100%, то есть будут учитываться те, кто работает, и те, кто отстранены. Поэтому образовательные учреждения имеют право работать в "красном" уровне эпидемической опасности", - пояснил Виктор Ляшко, передает ТСН.

По словам министра, сейчас "в Украине за неделю можно наблюдать стабилизацию ситуации с коронавирусом на высоких цифрах".

"И когда был рост, как снежный ком, когда неделя к неделе заболеваемость увеличивалась вдвое-втрое, было предложено органам местного самоуправления передвинуть каникулы на неделю раньше, а потом еще продлить на одну неделю. Есть постановление Кабинета министров, которое позволяет, а каждый регион с учетом того, как в них происходит эпидситуация, есть ли стабилизация процесса, происходит ли рост, может принять более жесткое решение и еще продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение. Все это делается для того, чтобы уменьшить количество заболевших, чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться и больницы справились с коронакризисом", - сказал глава Минздрава.

Реклама

Напомним, в сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. В противном случае он будет нести ответственность.

При этом список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, будут постепенно расширят. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры.

Читайте также:

viber
школы красная зона зоны карантина
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве назвали условие выхода школ из карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украину завалит снегом: когда и где врежет зимаУкраину завалит снегом: когда и где врежет зима Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьУкраинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономить Ножом в сердце: на Запорожье чемпиона по джиу-джитсу убили из-за украинского языкаНожом в сердце: на Запорожье чемпиона по джиу-джитсу убили из-за украинского языка Раскрыта уникальная польза бананов: почему их нужно есть как можно большеРаскрыта уникальная польза бананов: почему их нужно есть как можно больше Россия рискует пойти на самоубийство, нападая на УкраинуРоссия рискует пойти на самоубийство, нападая на Украину
22:36

В Минздраве назвали условие выхода школ из карантина

22:09

"Все в рамках закона": завтра в Украине начнут отстранять от работы непривитых учителейВидео

21:52

В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозыФотоВидео

21:41

Перебегал сразу 8 полос: в Киеве произошло жуткое ДТПВидео

21:30

"Дети будут страдать в будущем": психотерапевт предупредила об опасных последствиях удаленкиВидео

Реклама
21:22

Ухудшает прогноз на выздоровление: медик предупредила о новой опасности из-за коронавирусаВидео

21:19

"Как на Титанике": Дмитрий Комаров показал всю роскошь VIP-вагона от Укрзализныци

20:37

Ситуация ухудшается каждый день: Украина вторая в мире по росту смертности от COVID-19Видео

20:28

Названа самая вкусная и полезная закуска: готовим сырные шарики за 10 минутВидео

20:07

Никогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя выбрасывать из домаВидео

19:59

Меткий удар ВСУ и наказание врага: военные показали фото сбитого БПЛА боевиков РФ на Донбассе

19:49

Не ведитесь на пропаганду вакцинации вслепуюмнение

19:39

"Золотая" гречка: цены на крупы в Украине бьют рекордыВидео

19:32

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале недели

19:03

Заразил комар: в Луцке у женщины из глаза достали гигантского паразитаВидео

18:43

В Киеве от коронавируса умерла известная украинская поэтесса

18:30

Украинские туристы в Турции не могут вернуться домой из-за суицида товарищаВидео

18:28

Newsader. США легко видят все "самолеты-невидимки" РФВидеоблоги

18:23

Аудит Минобороны, конкурентные зарплаты и обеспечение ВСУ: у Зеленского раскрыли планы РезниковаВидео

18:06

Настя Каменских засветила упругий бюст и поразила сменой имиджаВидео

Реклама
17:50

У Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

17:38

Боевики России атакуют ВСУ на Донбассе беспилотниками с гранатами: Украина готова к контрудару

17:33

Существует риск повторной вспышки коронавируса: когда в Украине будет пик COVID-19Видео

17:05

В Украине "взлетят" пенсии до 7800 гривен: когда и кому ждать доплатВидео

16:52

В РФ назвали условие проведения саммита в нормандском формате и "перевели стрелки"Видео

16:41

Самая вкусная закуска из курицы: готовить всего 15 минутВидео

16:36

У Зеленского поставили под сомнение продолжение работы нормандского форматаВидео

16:18

Новая почта вводит новый тариф и меняет условия доставки посылокВидео

15:56

Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества

15:40

Новый штамм Дельта+ и мутация вируса: врач сделал прогноз о завершении эпидемии COVID-19 в Украине

15:17

Шевченко назначили главным тренером итальянской Дженоа

14:46

Войска РФ у границ Украины: у Зеленского сомневаются в правдивости данных из СШАВидео

14:40

Ученые назвали главные симптомы коронавируса у вакцинированныхВидео

14:26

"Шок-тест": Кулеба анонсировал полный отрыв Украины от РФ и БеларусиВидео

14:18

Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Дмитриев день и как не попасть в бедуВидео

14:04

"А чей Крым?" BlaBlaCar попал в скандал, запустив рекламу с картой Украины без полуострова

13:42

Жесткое задержание в Ровно пассажира без маски в троллейбусе попало на видеоВидео

13:41

Большую часть страны поглотила "красная" зона: где в Украине ковид не дает людям спокойно жить

13:13

Комаровский рассказал, какую рыбу лучше покупать, и предупредил о риске глистов

12:50

Дальше будет хуже: эксперт объяснила, почему COVID-локдаун уже не поможетВидео

Реклама
12:17

Ножом в сердце: на Запорожье чемпиона по джиу-джитсу убили из-за украинского языка

12:15

В Мелитополе варварски избавились от младенца

12:00

Около трех миллионов доз вакцины от COVID-19: Украине бесплатно передали препарат ModernaВидео

11:47

Удар Bayraktar на Донбассе: эксперт объяснил провал РФВидео

11:09

"Вода поглотит наши дома": названы обреченные на исчезновение страны

10:51

"Вагон замироточил": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за "душа" с потолкаВидео

10:30

Украину атакует ледяной фронт со снегом и морозами: синоптик назвала датуВидео

09:59

"Потенциальные убийцы дедушек и бабушек": медик призвал не пускать детей к пенсионерамВидео

09:44

Самый вкусный холодец: готовить очень быстроВидео

09:32

Ад в больницах: врач объяснил, почему COVID-пациенты могут остаться без помощиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять