На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - Ляшко

На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных / ua.depositphotos.com

В настоящее время Украина находится на пике заболеваемости коронавирусом. То, как долго он продлится, зависит от граждан – их соблюдения карантинных правил и вакцинации, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что во избежание вспышки после новогодне-рождественских праздников, кафе, рестораны и горнолыжные комплексы будут предоставлять услуги только вакцинированным людям.

Как сообщает ТСН, в ходе общения с журналистами 5 ноября Ляшко обратил внимание на то, что сейчас в Украине произошла стабилизация на высоких цифрах и даже на 1% уже сегодня пошло снижение по сравнению с прошлыми неделями.

"Это оптимистично для нас, поскольку до этого у нас был рост в два-три раза. Мы довольно быстро вышли на этот пик. Хочется, чтобы это уже был пик и потихоньку шло вниз", — высказался Ляшко.

Говоря о дополнительных ограничениях на новогодне-рождественские праздники, глава Минздрава рассказал, что уже сейчас в постановлении Кабмина о карантине прописано, что горнолыжные курорты будут работать для вакцинированных.

"Горнолыжные курорты, которые есть в Украине, будут работать только для вакцинированных. И сейчас, когда заранее в гостиницах бронируете, надо понимать. Чтобы потом не было никаких обжалований. Будут заселять в гостиницу только вакцинированных. Мы сегодня это говорим и людям, и гостиницам", — подчеркнул Виктор Ляшко.

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Для уменьшения неудобств, по его словам, нарабатывается механизм, чтобы показывать "ковидный" сертификат один раз, например, во время поселения в отель.

"Если поселился в гостиницу, то есть возможность сделать там браслетик, в котором будет написано, в каком ты отеле живешь и ты можешь дальше там попадать на эту линию (канатную – ред.) по этому сертификату. Сейчас такие вещи практикуют, например, некоторые ТРЦ: ты первый раз заходишь, показываешь, тебе делают определенную наклейку, и дальше ходишь по магазинам, не доставая каждый раз "ковидный" сертификат. Та же ситуация может быть отработана и на горнолыжных курортах", — рассказал он.

Кроме того, как уточнил Ляшко, если человек приедет просто прокатиться, и не будет заселяться, услуги все равно будут предоставляться только вакцинированным: "Будет: "Канатная дорога работает для вакцинированных".

Аналогично, как он добавил, будет и во время новогодне-рождественских гуляний в кафе и ресторанах.

Отметим, с начала вакцинальной кампании в Украине две дозы вакцины против коронавируса получили 7 858 507 человек, одну дозу - 11 269 339.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав сейчас прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Это означает, что человеку дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если он до этого купил сертификат.

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