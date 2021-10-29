У человека, уже переболевшего COVID-19, в 11 раз больше шансов заболеть - Ляшко

Виктор Ляшко / УНИАН

Те, кто уже переболел COVID-19, более уязвимы к новому заражению. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В эфире "Право на власть" на 1+1 глава ведомства отметил, что на данный момент альтернативы вакцинации от COVID-19 не существует, а перенесенная болезнь, вопреки распространенному мнению, не защищает организм от нового заражения, а наоборот, увеличивает риск.

Читайте такжеВрач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ""Статистика четко подтверждает, что у человека, уже переболевшего COVID-19, в 11 раз больше шансов заболеть и болезнь может протекать тяжело, к летальным исходам". Выбора вакцинации сегодня нет", – утверждает министр.

Коронавирус в Украине: антирекорд второй день подряд

За сутки 28 октября в Украине: зафиксировано 26 870 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 824, медработников – 491); 289 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 5 463 человека; летальных исходов – 648; поправилось – 9 784 человека.

Днем ранее коронавирус диагностировали у 26 071 украинца.