Какая вероятность заболеть ковидом повторно: врач озвучил шансы вакцинированных

Врач-инфекционист поделился своим опытом / Униан

Вакцинированные люди почти не болеют коронавирусом во второй раз и переносят болезнь легче. Об этом сообщил врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк.

В комментарии Главреду медик рассказал, что на его памяти было всего несколько случаев, когда привитый человек болел COVID-19 повторно.

"У нас было всего несколько таких случаев, буквально пару человек из тысячи, когда вакцинированные люди болели во второй раз коронавирусом с пневмонией. Первые разы были тяжелее, намного тяжелее - люди были кислородозависимыми, но второй раз в течение года переболели уже значительно легче", - отметил инфекционист.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 28 октября уже 9 576 175 граждан сделали прививку. Две дозы вакцины получили 7 217 383 человек.

Количестово вакцинаций по регионам / index.minfin.com.ua

Самой популярной вакциной в Украине является Pfizer/BioNTech - ей привились 41,2 % от все вакцинированных.

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Статистика использования вакцин в Украине / index.minfin.com.ua

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что украинский Минздрав планирует в ближайшее время запустить процесс ввода третьего компонента вакцин против коронавируса гражданам страны.

"Мы позволим введение дополнительной дозы преимущественно для иммунокомпрометированных лиц. Она будет рекомендована тем, кто имеет иммуносупрессию, то есть подавлен иммунитет на фоне приема, к примеру, кортикостероидов, онкологической терапии, трансплантации либо тем, кто имеет врожденные иммунодефицитные состояния", - сказал он.

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.