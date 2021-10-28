Реанимации загружены на 300%, потому что не могут забрать всех больных - инфекционист Михаил Ричняк

Реанимации и отделения больниц перегружены из-за коронавируса / УНИАН

Эпидемия коронавируса в Украине уже зашла на третий круг - ежедневно Минздрав фиксирует тысячи новых случаев и отчитывается об антирекордах. Причем, как говорят специалисты, абсолютное большинство людей, которые сейчас находятся в переполненных отделениях больниц и реанимациях - невакцинированы, из-за чего ковид поражает их значительно сильнее. Причем болезнь нередко паразитирует на сопутствующих хронических болезнях.

Врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк в интервью Главреду рассказал, что сейчас происходит в больницах, чем Дельта-штамм хуже предыдущих ковидных штаммов и на что обращать внимание во время подозрения на коронавирус, как вакцинированные украинцы переносят болезнь как часто они попадают в больницы и почему вообще необходимо вакцинироваться.

- Михаил Олегович, по вашим наблюдениям, чем отличается нынешний штамм ковида от того, что был весной и прошлой осенью?

- Начиная с августа, уже начали массово поступать люди с "Дельтой" - сначала мы протестировали именно на "Дельту" около 10 человек, но позже уже в этом не было смысла, поскольку большинство попадало к нам именно с этим штаммом. Это было заметно, потому что у них изменилась "клиника". Во-первых, изменился возраст больных, ведь раньше в больницу попадали, как правило, люди старше 50 лет, но сейчас это, больше люди молодого возраста - лежали люди и 18,20-летние, но большинство 35-55 лет. Кроме того, у них сейчас действительно более тяжелое течение болезни. Например, на днях к нам поступил мужчина 36 лет с очень низкой сатурацией в 80%. К тому же, в общем с Дельтой люди начали быстрее попадать в больницу - уже на 4-6 день заболевания у них развивается пневмония и снижается сатурация, хотя раньше в больницы, как правило, ложились после 10 дня, в основном на 12-14 день. То есть сейчас болезнь прогрессирует почти вдвое быстрее.

- Как вы думаете, в чем причина того, что вирус так "помолодел"?

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- Это - прямое следствие мутации штамма. Ибо как только вирус мутировал и появился в Великобритании, уже тогда было известно, что он поражает именно молодых и он является более агрессивным.

- Изменились ли симптомы у пациентов по сравнению с тем, как болезнь протекала раньше? На что чаще всего сейчас жалуются пациенты?

- Да. Сейчас пациенты в основном жалуются на активный кашель, которого когда-то не было. То есть сейчас человек не может ни повернуться, ни сесть, потому что начинается сильный кашель, который не дает ему нормально дышать. Также появилось кровохарканье - люди кашляют с кровяными сгустками. В анализе крови часто наблюдается значительная лейкопения,то есть при норме у 4,2 лейкоциты снижаются до 1-1,5, из-за чего организм неспособен бороться с какой-либо инфекцией. Еще одно ухудшение - прогрессируют их сопутствующие заболевания. Например, у тех, кто имеет сахарный диабет, наблюдаются значительные повышения уровня сахара в крови, а также активные проблемы возникают у тех, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. Причем все это не зависит от возраста - например, у молодого человека уровень сахара может быть в 3-4 раза выше нормы. Участились и психологические расстройства. Это, как правило, происходит уже после наступления пневмонии - когда она уже начинает разжижаться и человеку становится легче дышать, тогда добавляются проблемы психиатрии. Люди становятся неадекватными - если год-два назад это были единичные случаи, то теперь это очень частое явление. Родственники пациентов, с которыми я общаюсь, просто не понимают, что творится - у человека появляются панические атаки, они не хотят уходить из больницы и требуют дальнейшей госпитализации, потому что у них есть страх идти домой (хотя эти уже не являются кислородозависимыми). Кроме того, они становятся склонными к самоубийствам. То есть те люди, которых мы выписываем вполне здоровыми, за две-три недели заканчивают жизнь самоубийством - за последние два месяца таких случаев стало существенно больше.

Врач-инфекционист Михаил Ричняк / Facebook

- А симптомы в первые дни изменились?

Они также изменились. Раньше, в первые дни, одними из основных симптомов была потеря обоняния и вкуса. Сейчас люди их тоже теряют, но если раньше это наблюдалось у 70-80% людей, то теперь лишь у 10-20%. Зато те, кто к нам попадает, имеют очень активное начало болезни. Обычно люди воспринимают ее как ОРВИ - температура 37,2-37,3 и слабость и такие люди попадают к нам на 10 день. Но, как правило, у большинства наблюдается высокая температура, под 40, ничем не сбивается. Люди пьют парацетамол, "мефенаминку", на два часа сбивают и потом снова температура. На 5-6 сутки появляется тяжесть дыхания, они ощущают резкую боль в груди, плечах, они теряют сознание, у них часто перепады артериального давления или пониженное давление.

- На что нужно обратить внимание человеку, который подозревает у себя ковид?

- Если кто-то из знакомых или семьи имеют "корону", вы были в контакте с людьми и у вас появились симптомы, а именно лихорадка, кашель, насморк, гриппозное состояние, то тогда необходимо обязательно сдать ПЦР-тест. Однако сейчас часто бывает и такое, что у человека нет никаких симптомов, он в панике бежит сдавать ПЦР, у него ничего не обнаруживают, а только через 5-6 дней начинаются симптомы, потому что они были в контакте с короной. Соответственно, тесты приходится сдавать по два-три раза.

- А как часто случается, когда тест отрицательный, хотя в семье кто-то болеет?

- Бывают случаи, когда человек попадает в больницу с отрицательным ПЦР, но у него есть все признаки вирусной пневмонии на КТ, с большими зонами поражения легких в 50-70%. То есть человек кислородозависимый, имеет лихорадку, но ПЦР - отрицательный. Поэтому мы определяем диагноз как клиническую коронавирусную инфекцию на основе клинических данных. Но это бывает довольно нечасто - где-то один из ста случаев.

- Если сравнивать с предыдущими волнами, насколько сейчас загружены больницы?

- На моей памяти это уже третья волна. В больнице есть ограничения по тому, сколько она может принять людей - например, наша больница рассчитана на 200 коек, в отделении, где я работаю - 60, но по факту лежит 65 человек. То есть доставлены дополнительные места, потому что людей очень много - можно сказать, что некуда госпитализировать людей. На каждое место, когда выписываем больного домой, то пока он еще не забрал вещи, уже в коридоре есть человек, который ждет поступления. Кровати вообще не "отдыхают", нагрузка на них постоянная. С одной стороны, нагрузка сейчас больше, чем была раньше, потому что сейчас у нас больший оборот больных. В то же время, сейчас изменился подход к лечению, ведь в начале пандемии мы постоянно меняли лечение, потому что никто не знал, как лечить коронавирус. Поэтому теперь мы придерживаемся украинского протокола лечения и кровати теперь освобождаются быстрее, чем это было когда-то. То есть больные выздоравливают быстрее, но также многие, к сожалению, и умирают.

-А как часто сейчас болеют ковидом повторно? Отличаются ли симптомы когда болеешь впервые и во второй раз и когда болеют тяжелее?

- У нас было всего несколько таких случаев, буквально пару человек из тысячи, когда вакцинированные люди болели во второй раз коронавирусом с пневмонией. Первые разы были тяжелее, намного тяжелее - люди были кислородозависимыми, но второй раз в течение года переболели уже значительно легче.

- Вы сказали, что раньше в больницы с тяжелым течением болезни попадали больше пожилые люди. Какая ситуация сейчас? Опишите клинический портрет того, кто сейчас попадает в больницы.

- Люди попадают в больницу в состоянии бешеной интоксикации, потому что их очень долго лечат дома. Семейные врачи назначают им лечение, или же люди сами не хотят идти на госпитализацию, пока у них не начинаются проблемы с сатурацией - их, как правило, уже привозят с сатурацией у 60-80% в кислородозависимом состоянии. То есть на этой волне люди стали более зависимыми от кислорода.

- Насколько критична ситуация с кислородом в больницах? Как часто люди излечиваются после ИВЛ?

- У нас доставили кислородных точек и ни одна из них не стоит без дела - они работают на полную. Уже есть люди, которые нуждаются в увлажненном кислороде из системы центрального кислорода. Конечно, кислородных точек все равно недостаточно и мы подключаем оксилат - кислородный концентратор, и как только мы переводим человека на концентратор, на его место уже есть другой человек.

Читайте также"Трупы некуда складывать": Комаровский обратился к украинцам из-за ситуации с COVIDНо кислорода пока хватает - каждый день к нам приезжают автомобили с кислородом и заправляют. Насколько мне известно, кислородный завод сейчас работает на пределе возможностей и кислород едет по всей Львовской области и в близлежащие областные центры. Вопрос в том, что кислород, который покупают больницы, теперь стало покупать труднее, потому что из-за изменения финансирования НСЗУ он оплачивается из общих средств. А поскольку больница покупает больше кислорода и, соответственно, тратит на него больше денег, то остается меньше средств на зарплаты персонала и другие услуги. Но другого выхода пока нет.

- Исходя из вашей практики, как много людей нуждаются в пребывании в реанимации? Насколько они, к слову, сейчас загружены?

- Реанимации загружены на 300%, потому что они не способны забрать всех больных. Многие реанимационных больных - кислородозависимые. Есть определенные параметры, когда именно переводить человека в реанимацию - например, когда его сатурация ниже 80%. Но в каждом отделении больницы лежат, по меньшей мере, по четыре-пять человек в крайне тяжелом состоянии и ждут места в реанимации, потому что места в реанимации невозможно увеличить. Мы не имеем никакого желания отправлять человека в реанимацию, поэтому стараемся максимально помочь ему в пределах отделения.

В реанимации плюсом ко всему на здоровье пациента влияет и ситуация, которую он видит вокруг. Когда человек лежит в обычном отделении, то психологическое состояние у него одно, но когда он видит тот ужас в реанимации, который там происходит, то он стрессует.

Конечно, большинство людей мы излечиваем и в самый тяжелый период они находятся именно в отделении, но если бы они все видели много тяжелых больных вокруг, то это было бы делать еще сложнее.

- Некоторые украинские врачи утверждают, что как правило, более тяжелое течение болезни наблюдается у невакцинированных. Как много людей без вакцинации к вам попадали?

- Лично я за почти год с начала вакцинации лечил только четырех вакцинированных людей из нескольких сотен. То есть из вакцинированных людей в больницу попадает менее 1%. И те, кто был вакцинирован (это были люди старшего возраста, с сопутствующими заболеваниями), переносили заболевания некритично и достаточно прогнозируемо, до средней степени тяжести, и, находясь у нас не слишком долго, шли домой.

Вакцина не дает стопроцентной защиты от того, что человек не заболеет - она дает возможность не заболеть или же в случае заболевания она перенесет болезнь гораздо легче, чем невакцинированный. И именно невакцинированных сейчас в больницах больше всего - фактически 99,9%.

- Может ли сейчас здоровый, то есть без сопутствующих болезней, но невакцинированный человек попасть в реанимацию? От чего это зависит?

- К сожалению, здесь неизвестно - возможно, это связано с внутренней борьбой организма. Но такие случаи были - есть и молодые люди, которые попадали в реанимацию с низкой сатурацией и не имели сопутствующих заболеваний и даже умирали. У меня, например, на Волыни две недели назад умер мой одногруппник - ему было 36 лет, у него было двое детей. Уже должен был идти на выписку, но умер после осложнений от коронавируса. Ведь ковид дает много осложнений после болезни - инсульты, инфаркты, риски тромбоза (в случае варикоза) и тому подобное.

- Многие в соцсетях, когда видят рассказы врачей об ужасах в больницах, говорят о том, что это, мол, людей умышленно пугают. Какие шансы у человека, если его болезнь протекает тяжело, на выздоровление? Что, кстати, провоцирует тяжелое течение?

- Есть общая статистика смертности, но в каждой больнице она своя и может значительно отличаться. Безусловно, уровень лечения в городских больницах отличается от районных, поэтому на месте главных врачей я бы отправлял персонал районных больниц в города. В начале пандемии не было противовирусных препаратов, сейчас они есть - например, тяжелым больным мы назначаем ремдесивир, который имеет положительный эффект и облегчает дыхание. Раньше бы без него больные однозначно могли умереть, но сейчас он является вспомогательным и смертность снизилась. В целом на положительный результат влияет все - правильный подход к лечению, соблюдение норм лечения пациентом. Есть разные нюансы и часто люди сами ухудшают прогноз. Мы просим дышать маской, лежать на животе не менее 9 часов в сутки, просим родственников беспрестанно не звонить человеку и не накручивать его, потому что потом возникают проблемы. Но когда мы делаем все, что необходимо, и пациент просто снимает неконтролируемо маску при сатурации 50%, а в это время еще ест или разговаривает по телефону, не хочет лежать на животе, потому что ему тяжело и лежит на спине, то тогда его состояние только ухудшается. Нередко были случаи, когда уровень кислорода у человека падал, он уже синий, но дальше продолжает есть, потому что ему хочется, и никак этого не понимает. Человек на кислороде в маске имеет сатурацию - 90%, а без нее - сразу 60%. И ты просишь ее не ходить в туалет, чтобы поберечь силы, а вместо того пациент идет по коридору и теряет там сознание. Человеку в это время нужен покой, но всякое бывает.

- Почему, по вашему мнению, украинцы не торопятся вакцинироваться?

- Здесь то же, что и с лечением. Когда в Европе людям сказали, что надо вакцинироваться, то они пошли и вакцинировались, потому что заботятся о своей нации и государстве. В Украине люди имеют возможность вакцинироваться качественной вакциной - Pfizer, Moderna и тому подобным, но люди не идут, потому что есть большая кампания против вакцинации. Пусть те люди не вакцинируются, но нельзя говорить всем, что это зло. Людей пугают мифами о том, что после вакцинации к ним прилипают копейки. Поэтому люди просто напуганы, читать литературу они не хотят - им лучше посмотреть новости, послушать о скандалах и не вакцинироваться. Вместо того, чтобы сделать так, как в Израиле и большинстве европейских стран, где заболеваемость намного ниже, чем в Украине, где рекорд смертности от ковида оказался самым большим за три года пандемии.

Пока трагедия не приходит в семью, люди не идут вакцинироваться. Но после этого, я уверен, в 99% случаев все вакцинируются, потому что люди видели, как их родственники попадали в больницу, как они мучились, как ни старались врачи, но спасти человека все равно не получилось.

Людям надо объяснить, что вакцина - это добро. Мы же все были вакцинированы против туберкулеза, против полиомиелита. Вакцину придумали умные люди, чтобы люди жили. Никто же не говорит о том, что люди не жили до 70-80 лет, когда вакцин не было и было много инфекционных заболеваний, от которых люди умирали, но вакцина их поборола. "Испанкой" до появления коронавируса болели чуть ли не каждый год, но после вакцины такой высокой смертности от нее уже не было.

Вакцинация - это необходимая вещь, без нее в медицинской системе наступит коллапс, и не будет хватать места больным. Это единственная защита и никакой другой во всем мире просто не существует.