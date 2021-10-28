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"Никакого бесплодия не будет": главный санврач Украины разнес популярный миф о вакцинах от COVID-19

28 октября 2021, 15:53
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По словам Игоря Кузина, если человек приобрел в Украине фальшивый сертификат о вакцинации, то это крайне опасная ситуация, которую должна решать полиция.

Игорь Кузин
Игорь Кузин / УНИАН

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин призвал украинцам не верить фальшивой информации о прививках от коронавируса COVID-19. Свой призыв он озвучил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я хотел бы начать с того, что сейчас 8 из 10 умирающих людей, это пожилые люди. И я бы призвал каждого защитить своих родных и близких, и побуждать их к вакцинации, побуждать провести вакцинацию, потому что это действительно неотвратимые потери. Второй ключевой тезис для меня то, что вакцины эффективны, и об этом свидетельствует доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейкам или каким-либо группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на вашу ДНК", ‒ говорит он.

По словам Кузина, если человек приобрел фальшивый сертификат о вакцинации, то это опасная ситуация. И такому человеку следует как можно быстрее отправиться в пункт прививок и получить настоящую вакцину.

"Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Нацполиция, соберутся доказательства, но человек потом получает защиту от COVID-19, а это ‒ самое ценное", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что украинский Минздрав планирует в ближайшее время запустить процесс ввода третьего компонента вакцин против коронавируса гражданам страны.

"Мы позволим введение дополнительной дозы преимущественно для иммунокомпрометированных лиц. Она будет рекомендована тем, кто имеет иммуносупрессию, то есть подавлен иммунитет на фоне приема, к примеру, кортикостероидов, онкологической терапии, трансплантации либо тем, кто имеет врожденные иммунодефицитные состояния", - сказал он.

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вакцинация Вакцина новости Украины Игорь Кузин
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