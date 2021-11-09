Для антивакцинаторки устроили экскурсию в COVID-отделение киевской больницы: видео

Противнице вакцинации провели экскурсию по ковидной больнице Киева / скриншот с видео

В Киевской городской больнице №4 провели экскурсию по одной из противниц вакцинации. Людмила Ольховская не была на митинге антивакцинаторов под Радой и другим не советует.

В существование коронавируса женщина верит, свои идеи никому не навязывает, однако на вакцинацию не пойдет, пишет "Киев. Newsroom".

"Нет ничего лучше природного иммунитета. Большинство людей не заболели теми болезнями, против которых их не привили. А вот эти введенные инфекции ухудшают иммунитет", — считает женщина.

Женщина не собирается вакцинироваться / скриншот с видео

Киевская городская клиническая больница №4, в которой Людмиле провели экскурсию в COVID-отделение, уже больше года работает как ковидный госпиталь. Здесь на лечение больных выделено 450 коек, все они сегодня заняты.

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Руки в гематомах, маски почти не снимают

В больнице говорят, что ежедневно используют по 7 тонн кислорода, и это вдвое больше, чем в прошлую волну обострения болезни. Почти у всех пациентов все руки в гематомах от постоянных уколов и кислородные маски, которые снимают больные на считанные минуты.

Больницы "под завязку" / скриншот с видео

"Просто берут ложку с едой в рот и обратно надевают маску, иначе никак", – рассказали в больнице.

Все пациенты говорят, что просто оттягивали вакцинацию, а сейчас об этом очень сожалеют. "Задыхаюсь без кислорода. Как вылечусь сразу провакцинируюсь", – рассказал Василий.

Увиденное мнение Людмилы не изменило

Вакцинироваться она пока не будет, поскольку толку от этого не видит.

"На большинство моих вопросов мне не дали ответ, который бы мне доказал, что вакцинироваться полезно", — говорит женщина. Однако врачей ей жаль, ведь загруженность у них очень велика.

"Если ты антивакцинатор и ты заболел, то ты не имеешь права идти в больницу", — говорит Людмила.

Женщина отметила, что если сама заболеет, то в больницу не пойдет. Но признает, что, возможно, такого мнения придерживается только пока здорова и хорошо себя чувствует.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 9 ноября в Киеве зафиксировали 1204 новых случая инфицирования коронавирусной болезнью. Однако в лабораториях сдали 3521 положительный ПЦР-тест. Согласно официальной статистике, 8 ноября в больницах столицы от COVID-19 умерли 53 пациента.

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