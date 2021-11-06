Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют плакаты с одинаковым дизайном

Похоже, дизайнер плакатов для митингов антивакцинаторов в Украине и Молдове один.
Участники митингов против вакцинации в Украине и Молдове использовали плакаты с практически идентичным дизайном.
На это на своей странице в Facebook обратила внимание глава комитета по медиа и коммуникациям Американской торговой палаты в Украине Татьяна Попова.
На обнародованных ею фото видно, что различия между плакатами состояли лишь в языках, использованных в их тексте.
"Как неожиданно, но дизайнер плакатов для митингов антивакцинаторов в Украине и Молдове видимо один и тот же. Кто бы это мог быть?" — написала Попова, комментируя данное "совпадение".
Отметим, с начала вакцинальной кампании в Украине две дозы вакцины против коронавируса получили 7 858 507 человек, одну дозу - 11 269 339.
Напомним, 3 ноября, в Киеве возле Верховной Рады собрались противники вакцинации от коронавируса. Улица Грушевского была перекрыта митингующими. Участники акции пришли без масок и кричали: "Нет медицинскому терроризму".
Также 3 ноября в Запорожье противники вакцинации от коронавируса вышли на протест. Во время мероприятия полиция выявила нарушения норм карантинных ограничений и задержала пятерых участников акции.
А в Одессе противники вакцинации молились за "спасение рода" под зданием горсовета. Во время акции также прозвучали антисемитские заявления.
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