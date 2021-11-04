Митинги антивакцинаторов в Украине: участников акции задержали в Запорожье

Митинг противников вакцинации в Запорожье / скриншот с видео

3 ноября в Запорожье противники вакцинации от коронавируса вышли на протест. Во время мероприятия полиция выявила нарушения норм карантинных ограничений и задержала пятерых участников акции.

Правоохранители сначала предупредили нарушителей об административной ответственности, поскольку в регионе объявлен "красный" уровень эпиднебезопасности, предусматривающий дополнительные ограничения, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Пять граждан, которые сознательно не выполняли законные требования работников полиции и провоцировали правоохранителей и других участников собрания, были задержаны согласно статье 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Читайте также"Это не просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторовВо время задержания один из мужчин неожиданно упал на землю. Полицейские оказали ему неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую. С целью диагностирования травм пострадавшего направили в лечебное учреждение.

По этому поводу назначено проведение служебного расследования относительно законности действий сотрудников полиции. В случае установления нарушений материалы будут направлены в Государственное бюро расследований в Запорожской области.

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Митинги антивакцинаторов в Украине

Под стенами Верховной Рады 3 ноября собирались противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Киев утонул в пробках.

В Одессе противники вакцинации молились за "спасение рода" под зданием горсовета. Во время акции также прозвучали антисемитские заявления.

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