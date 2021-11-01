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Почему вакцинация спасает жизни: врач привел немыслимую статистику из собственного опыта

1 ноября 2021, 08:55
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Врач-инфекционист назвал неоспоримые преимущества вакцинированных людей.

вакцинация
Вакцина не дает стопроцентной защиты от того, что человек не заболеет / УНИАН

Вакцинированные от коронавируса люди намного легче переносят болезнь, нежели люди без прививки - у них наблюдается более тяжелое течение болезни.

В комментарии Главреду врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал, что почти год с начала вакцинации он лечил только четырех вакцинированных людей из нескольких сотен.

"То есть из вакцинированных людей в больницу попадает менее 1%. И те, кто был вакцинирован (это были люди старшего возраста, с сопутствующими заболеваниями), переносили заболевания некритично и достаточно прогнозируемо, до средней степени тяжести, и, находясь у нас не слишком долго, шли домой", - рассказал медик.

Инфекционист также отметил, что даже в том случае, если человек заболеет коронавирусом, единственным его спасением может стать именно вакцина.

Читайте такжеКакая вероятность заболеть ковидом повторно: врач озвучил шансы вакцинированных"Вакцина не дает стопроцентной защиты от того, что человек не заболеет - она дает возможность не заболеть или же в случае заболевания она перенесет болезнь гораздо легче, чем невакцинированный. И именно невакцинированных сейчас в больницах больше всего - фактически 99,9%", - пояснил Ричняк.

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.

Автор: Сергей Кущ
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вакцинация инфекционист
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