Протест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе"

В центре Киева проходит акция противников вакцинации / Скриншот

На митинге противников вакцинации в центре Киева засветилась группа людей, называющих себя "братьями-славянами". Одна из самых ярких представительниц этой команды – блогерша Елена Фаист, известная своей агрессивной позицией в отношении прививок от COVID-19, сделала ряд неоднозначных заявлений, в том числе и о финансовой поддержке их движения из Москвы.

На митинге под Радой женщина провозглашала такие лозунги: "Мы братья-славяне!", "Единый народ!", "Это искусственная война, которой на самом деле нет!". Соответственное видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Даниил Яковлев.

В то же время, Фаист открыто заявляет, что якобы деньги на акции противников вакцинации идут прямо из Москвы. А находившийся с ней мужчина посоветовал, как надо лечиться от всех проблем – это спирт и сода.

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Что известно об Елене Фаист

Женщина называет себя "Руководителем Черкасского филиала в "STOP Fake Pandemic". Кроме того, она является членом организации "Ведический Мир". Они называют себя "общественным движением здравомыслящих людей, объединенных ведическим мировоззрением и культурой".

Интересно, что время от времени организация собирается на Лысой горе в Киеве.

В преддверии митинга Елена Фаист выложила в соцсети видео, в котором выступила с десятиминутной речью. Она зачитывала "манифест", в котором проскальзывали фразы "люцифер", "слуги дьявола", "мученица".

Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон

Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Киев утонул в пробках.

Митингующие называют себя движением за права человека. Уверяют, что приехали со всей Украины. Среди основных требований это не препятствовать работе людей без вакцинации, отменить дистанционное образование, не заставлять людей вакцинироваться.