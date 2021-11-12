Новый год в "красной" зоне: Кузин оценил шансы ослабление карантина на праздники в Украине

Игорь Кузин рассказал, ослабят ли карантин на Новый год / УНИАН

Главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин не исключил, что в некоторых регионах страны карантинные ограничения могут ослабить до Нового года.

Темп выхода каждой области из красной зоны зависит от каждого гражданина Украины, пояснил Кузин в комментарии "НВ".

"От уровня соблюдения противоэпидемических требований, уровня вакцинации, очень многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы нынешний Новый год провести не в красной зоне", - заместитель главы Минздрава.

Карантин в Украине

В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Меж тем в НАН уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По данным ученых, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

Читайте также: