Новый год в "красной" зоне: Кузин оценил шансы ослабление карантина на праздники в Украине

Главный санврач Украины рассказал, от чего будет зависеть такое решение.
Главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин не исключил, что в некоторых регионах страны карантинные ограничения могут ослабить до Нового года.
Темп выхода каждой области из красной зоны зависит от каждого гражданина Украины, пояснил Кузин в комментарии "НВ".
"От уровня соблюдения противоэпидемических требований, уровня вакцинации, очень многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы нынешний Новый год провести не в красной зоне", - заместитель главы Минздрава.
Карантин в Украине
В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Меж тем в НАН уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По данным ученых, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.
По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.
Читайте также:
- В Минздраве назвали условие выхода школ из карантина
- Непривитых украинцев отстраняют от работы: что происходит после ужесточения карантина
- Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантине
- Кличко пугает киевлян "большой катастрофой", о послаблении карантина речь не идет