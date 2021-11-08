Практически каждый второй киевлянин полностью вакцинировался против COVID – Минздрав

Сколько украинцев вакцинировалось от коронавируса / УНИАН

В Украине по состоянию на 8 ноября полный курс вакцинации завершили более четверти взрослого населения страны. В столице же обе дозы вакцины получили едва ли не половина жителей.

"На сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины против коронавируса, а 25,6% завершили полный курс прививки", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник.

Глава Минздрава подчеркнул, что лидером по темпам иммунизации остается Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% – завершили курс вакцинации. Наименьшая охваченность вакцинацией на этой неделе зарегистрирована в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

Вакцины есть, главное желание жить

Напомним, в Украину в выходные доставили почти 1,5 миллиона доз вакцины Pfizer. Новая партия была закуплена за средства из бюджета.

Также в выходные Украина получила около трех миллионов доз вакцины Moderna. Эту партию страна получила бесплатно в рамках программы COVAX. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в Украину поставили уже 31 миллион доз вакцины.

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Непривитые – на выход

В Украине, с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных учителей и чиновников. Зарплата при этом не будет сохраняться, а период отстранения не будет зачисляться в стаж. Дома отстраненные работники будут сидеть, пока не вакцинируются.

Стоит отметить, что это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и они предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).

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