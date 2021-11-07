Около трех миллионов доз вакцины от COVID-19: Украине бесплатно передали препарат Moderna

Новая партия вакцины Moderna стала для Украины бесплатной / Reuters

Украине передали дополнительных 2 930 300 доз вакцины против COVID-19 компании Moderna. Государство получило препарат на бесплатной основе в рамках механизма COVAX. Moderna является четвертой вакциной, которая доступна на территории страны для вакцинации от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, около 3 миллионов доз препарата Moderna было доставлено в Украину фондом ЮНИСЕФ. Поставки вакцины реализуются бесплатной в рамках программы COVAX. За хранение и перевозку вакцины в соответствии с требованиями холодовой цепи отвечает американское агентство USAID.Читайте такжеУже четыре страны Европы отказались от применения вакцины Moderna: чем она опасна

Также указывается, что по программе COVAX Украина уже получила 7 415 810 доз вакцины против коронавируса. Речь идет о препаратах Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac. Поставки продолжаются.

"Государство сделало все для того, чтобы украинцы имели возможность вакцинироваться и даже выбирать вакцины. Moderna - это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. Спасибо международным партнерам за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вакцины от коронавируса в Украине

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 18 октября заявил, что государство пока не ведет переговоры о покупке вакцины Moderna. Однако он допустил получение препарата бесплатно на основе механизма COVAX.

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В Германии 24 октября сообщили, что Берлин бесплатно передал Украине полтора миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

В Минздраве информировали о планах по утилизации около 500 тысяч доз вакцин компании AstraZeneca. Инъекции не были использованы, а их срок годности истекает 31 декабря текущего года.

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