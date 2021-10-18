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Будет ли в Украине еще ковидная вакцина Moderna: ответ Минздрава

18 октября 2021, 14:51
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Вакцина Moderna может поступить по глобальному механизму распределения вакцин в бедных странах.

Moderna
Украина не ведет переговоры о новых партиях Moderna / Reuters

Министерство здравоохранения пока не ведет переговоров по закупке вакцины против коронавируса от компании Moderna. Однако Украина все еще может получить этот препарат в рамках глобальной инициативы COVAX, то есть бесплатно.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин на брифинге в понедельник, 18 октября. Кузин заверил, что люди, которые получили первую дозу вакцины Moderna, смогут завершить свой курс прививок препаратом Pfizer.

"Те люди, которые первой дозой были вакцинированы вакциной Moderna, смогут завершить свой курс вакцинации такой же вакциной или вакциной Pfizer, есть соответствующее решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), о том, что это равнозначно", – сказал он.

Вакцинация препаратом Moderna в Украине

В июле 2021 для борьбы с COVID-19 в Украину было поставлено 2,2, млн доз вакцины Moderna. Вакцина стала популярной среди украинцев, а затем препарат закончился в середине августа.

Не все, кто получил первую прививку этим препаратом, смогли получить и вторую дозу. Произошло неравномерное распределение вакцин между первыми и вторыми дозами прививки – то есть врачи делали первых доз больше и на вторую прививку не хватило.

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В Минздраве рекомендовали комбинацию вакцин – тем, кто получил первую прививку Moderna – предложили сделать вторую препаратом от Pfizer. Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней. Комбинирование вакцин безопасно и эффективно, отметили в ведомстве.

Как сообщал Главред, сразу в четырех европейских странах – Швеции, Дании, Финляндии и Исландии – прекратили колоть вакцину от коронавируса компании Moderna молодым людям моложе 30 лет.

Причиной отказа от вакцины Moderna назвали возросший риск побочных эффектов, таких как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки сердца). Симптомами этого состояния может быть усталость, прерывистый пульс, жар, боль в груди и при глубоком вдохе.

viber
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