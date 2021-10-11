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Уже четыре страны Европы отказались от применения вакцины Moderna: чем она опасна

11 октября 2021, 12:19

В Украине второй дозой вакцины Moderna привили примерно 1,1 млн человек. Из них 360 тысяч человек – украинцы от 18 до 39 лет.

вакцина Moderna
От вакцины Moderna отказались уже в четырех европейских странах / Фото Reuters

Сразу в четырех европейских странах – Швеции, Дании, Финляндии и Исландии - прекратили колоть вакцину от коронавируса компании Moderna молодым людям моложе 30 лет. К слову, эту же вакцину используют и в Украине - ею привиты более миллиона человек.

Стали известны причины, почему от этого препарата решили отказаться и чем опасна вакцина Moderna, пишет Страна.

В Швеции причиной отказа от вакцины Moderna назвали возросший риск побочных эффектов, таких как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки сердца). Симптомами этого состояния может быть усталость, прерывистый пульс, жар, боль в груди и при глубоком вдохе.

В Дании вакцинацию препаратом Moderna решили приостановить для молодежи младше 18 лет, в Финляндии Модерну не будут колоть мужчинам моложе тридцати.

Исландия же полностью прекратила вакцинацию "Модерной". Причем полностью. Объяснили это "увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации, а также тем, что в этой стране достаточно других вакцин.

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Отметим, о жалобах на воспаление сердца после прививки Moderna и Pfizer американские СМИ начали писать еще в мае этого года. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), подобные случае фиксировали преимущественно среди молодежи. Симптомы появлялись примерно через четыре дня после второй дозы. Чаще всего проблемы с сердцем появлялись у представителей мужского пола от 12 до 39 лет. Летом в CDC подтвердили, что антикоронавирусные вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем у молодых людей.

Сколько человек вакцинировали препаратом Moderna в Украине

По состоянию на 6 октября в Украине второй дозой вакцины Moderna привили примерно 1,1 млн человек.

Из них 360 тысяч человек – украинцы от 18 до 39 лет.

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Как сообщал Главред, в августе Киеве после вакцинации от коронавируса первой дозой препарата Moderna скончалась 50-летняя женщина.

1 августа жительница Киева вернулась с отдыха в Турции, а 5-го числа вакцинировалась первой дозой препарата Moderna. Как рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, в тот же день женщина ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла.

Ранее в Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

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