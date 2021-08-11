Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna: врач указал на два важных фактора

Жительница Киева вакцинировалась против коронавируса препаратом Moderna 5 августа, а умерла 10-го числа / Reuters

В Киеве после вакцинации от коронавируса первой дозой препарата Moderna скончалась 50-летняя женщина. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев рассказал, что на тяжесть течения COVID-19 у украинки могли повлиять два фактора. Однако окончательные выводы о причинах летального исхода должна делать только профессиональная экспертиза.

Женщина, о которой идет речь, вакцинировалась против коронавируса 5 августа, а умерла 10-го числа. Крамарев отметил, что эффект от вакцины, то есть максимальная защита, наступает примерно через две недели после введения дозы, передает Obozrevatel.

"У этой женщины, насколько знаю, прошло меньше дней, чем 14", – подчеркнул медик.

Он также добавил, что одна инъекция защищает от заражения коронавирусом только наполовину по сравнению с обеими введенными дозами.

"Поэтому это также фактор, который мог способствовать тому, что она так тяжело заболела. Здесь стечение обстоятельств", – предположил Крамарев.

Как сообщал Главред, 1 августа жительница Киева вернулась с отдыха в Турции, а 5-го числа вакцинировалась первой дозой препарата Moderna. Как рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, в тот же день женщина ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла.

Смерть после вакцинации препаратом Pfizer в Украине – о чем сообщалось ранее: