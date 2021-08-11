Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna: врач указал на два важных фактора

Окончательные выводы о причинах летального исхода должна делать только профессиональная экспертиза.
В Киеве после вакцинации от коронавируса первой дозой препарата Moderna скончалась 50-летняя женщина. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев рассказал, что на тяжесть течения COVID-19 у украинки могли повлиять два фактора. Однако окончательные выводы о причинах летального исхода должна делать только профессиональная экспертиза.
Женщина, о которой идет речь, вакцинировалась против коронавируса 5 августа, а умерла 10-го числа. Крамарев отметил, что эффект от вакцины, то есть максимальная защита, наступает примерно через две недели после введения дозы, передает Obozrevatel.
"У этой женщины, насколько знаю, прошло меньше дней, чем 14", – подчеркнул медик.
Он также добавил, что одна инъекция защищает от заражения коронавирусом только наполовину по сравнению с обеими введенными дозами.
"Поэтому это также фактор, который мог способствовать тому, что она так тяжело заболела. Здесь стечение обстоятельств", – предположил Крамарев.
Как сообщал Главред, 1 августа жительница Киева вернулась с отдыха в Турции, а 5-го числа вакцинировалась первой дозой препарата Moderna. Как рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, в тот же день женщина ощутила первые симптомы болезни. Уже спустя четыре дня, 9 августа, женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, а 10 августа утром умерла.
Смерть после вакцинации препаратом Pfizer в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.
- В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.
- Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
- Медики назвали предварительную причину смерти украинца— это острая сердечно-сосудистая недостаточность. В областном департаменте здравоохранения заверяют, что у умершего признаков анафилаксии и тромбоза не обнаружили. В то же время, судя по электронной карте мужчины, хронических заболеваний у него тоже не было. Расследование продолжается.