В Украине одобрили комбинацию Moderna и Pfizer: интервал между дозами – 28 дней

После первой вакцинации Moderna в качестве второго препарата можно выбрать Pfizer - Минздрав / Фото Reuters

Министерство здравоохранения Украины в июле утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о разрешении комбинировать м-РНК вакцины от коронавируса. Таким образом, в стране можно делать одну прививку вакциной Moderna, а вторую – Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Как заявили в пресс-службе ведомства, согласно одобренным рекомендациям, при условии, когда мРНК-вакцина производителя не доступна для второй прививки, можно использовать препарат на базе мРНК другой компании.

В Минздраве уверяют, что если человек сделал первую прививку вакциной Moderna, то второй раз он может вакцинироваться препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Или же наоборот.

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Подчеркивается, что интервал между двумя дозами получения вакцины составит 28 дней. Комбинация препаратов, как утверждают в ведомстве, безопасна и эффективна.

Вакцинация в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что власти не будут вводить обязательную процедуру вакцинации против COVID-19 в Украине. Однако власти могут создавать такие правила для коллективов учебных заведений.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что Украина ставит перед собой задачу вакцинировать взрослое население. В группе риска находятся пожилые люди. После того, как сделают уколы 50% взрослых, может начаться кампания по массовой вакцинации детей.

В Министерстве образования заявили, что в случае перехода Украины из зеленой зоны в другие эпидемиологические зоны, школы, в которых не вакцинированы 80% сотрудников, будут закрыты на карантин.

В Киевской области уже объявили о готовности с 20 сентября закрыть школы, где уровень вакцинации среди учителей ниже 80%. Причем при сценарии закрытия заведения на карантин не предусматривается удаленное обучение.