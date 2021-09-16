"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19

Вакцинация детей от COVID-19 в Украине может начаться только после того, как прививки сделают 50% взрослого населения - Ляшко / УНИАН

Власти пока не намерены проводить массовой кампании по вакцинации детей от COVID-19. На данный момент государство ставит перед собой задачу сделать прививки в первую очередь взрослым и пожилым людям. Вопрос может стать актуальным после того, как будет вакцинировано хотя бы 50% взрослого населения. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В интервью Слово и дело он рассказал о том, что вакцинация детей пока не в приоритете, так как уровень заболеваемости среди них – не выше 8%. Уровень заболеваемости с летальным исходом среди взрослых людей старше 60 лет является достаточно высоким. И так как дети являются бессимптомными переносчиками вируса, в первую очередь нужно защитить взрослых и пожилых людей.

"Дети – бессимптомные переносчики, настоящее количество больных может быть больше. Вопрос в другом: есть вакцина – давайте защитим тех, к кому они переносят: взрослых, пожилых людей", - сказал Ляшко.Читайте такжеДиагноз врача и выезд за границу: в Украине запустят вакцинацию против COVID-19 детей от 12 лет

По его словам, массовые прививки для детей возможны только после того, как уровень вакцинации среди взрослого населения составит около 50%.

"Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения – и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть приоритезирован туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни", - добавил Виктор Ляшко, подчеркнув, что прививка от COVID-19 защищает не от самого заражения, а от среднего и тяжелого течения заболевания.

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Вакцинация детей от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения в июне впервые заявили о возможности вакцинации детей от COVID-19. Однако в ВОЗ заверили, что дети не входят в группу людей, которым нужно делать прививку в первую очередь. При этом нужны доказательства для того, чтобы появились общие рекомендации по прививкам детям.

17 июля в Министерстве здравоохранения сказали, что в Украине появится возможность вакцинировать детей от коронавируса в ходе пятой волны прививочной кампании. Как уточнили в Минздраве, детей в возрасте от 12 до 16 лет планируют прививать вакциной Pfizer и при определенных условиях. Основанием может быть поездка за границу.

В ЕС одобрили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 19 лет от COVID-19 американским препаратом Moderna. Во время одного из исследований ученые установили, что выработка антител, а также побочные эффекты, у данной группы сопоставимы с данными группы в возрасте от 18 до 25 лет.