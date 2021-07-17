В Минздраве рассказали, когда в Украине детей начнут вакцинировать от COVID-19 / УНИАН

Во время грядущей, уже пятой по счету, волны вакцинации по рекомендациям украинских медиков, в Украине будут прививаться дети. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на руководителя национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Александр Заика

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество", ‒ сказал он.

По словам Заики, в ЦОЗ в первую очередь делают акцент на вакцинации на целевых группах, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации.

"Если мы говорим о детях в возрасте 12-16 лет, то мы знаем, что это вакцина Pfizer и там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации", ‒ рассказал он.

Заика отдельно отметил, что прививки детей в Украине будут проходить исключительно по рекомендациям врачей.

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Дети, у которых китайский коронавирус COVID-19 в большинстве случаев проходит бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", поскольку разносят инфекцию виру и заражают людей, которые находятся в группе риска.

Такое мнение высказала известный инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

Она также рассказала, что дети часто являются двигателем любой эпидемии, потому что часто переживают болезнь ‒ в том числе и коронавирус COVID-19 ‒ с полным отсутствием симптомов. Но это не делает их менее заразными.