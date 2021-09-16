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Главное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы, после 20 сентября

16 сентября 2021, 17:02
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В Украине изменились правила карантина в "желтой" и "красной" зонах.

школьники, школа
Школы будут работать в случае вакцинации педагогов / flickr.com

В Министерстве образования и науки поведали о том, как будут работать учебные заведения с 20 сентября этого года. В частности, если в Украине введут "желтый" уровень карантина.

"В случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности посещения учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия минимум у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата", - указано в сообщении пресс-службы Минобразования.

Однако, в случае внедрения "красного" уровня эпидопасности посещения школы смогут работать только в том случае, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, который подтверждает получение полного курса вакцинации, или же у них будет международный, внутренний или иностранный COVID-сертификат.

Напомним, накануне стало известно, что школы Прикарпатья не уйдут на дистанционку, а погрузятся в полный карантин, если в учебных заведениях не будет вакцинировано 80% учителей.

Также ранее стало известно, что школы Буковины также не перейдут на дистанционку при введении "желтой" зоны. Ученики Черновицкой области перейдут на полный карантин.

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