В Украине новый рекорд по вакцинации: сколько именно прививок и какими вакцинами

В Украине новый рекорд по вакцинации / УНИАН

В среду,27 октября, от коронавируса COVID-19 вакцинировали 291 985 человек. В частности, первую дозу получили 212 684 человека, вторую – 79 301 человек. Об этом рассказали представители пресс-службы Минздрава.

По данным ведомства, на прошлой неделе 94% госпитализированных с COVID-19 не имели прививки.

Всего с начала кампании от коронавируса иммунизировали 9 576 177 человек, из них:

получили одну дозу – 9 576 175 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общем по всей Украине сделали 16 793 558 прививки от коронавируса. Были использованы такие вакцины:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 2 779 207;

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 961 145;

AstraZeneca – 1 225 916;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;

Moderna – 1 102 042.

Читайте также"Украинцы – специфические, должны услышать 200 раз": медик заявил о важности пропаганды вакцинации

Реклама

Напомним, по состоянию на утро четверга, 28 октября, в Украине официально подтверждены 2 851 804 случая коронавирусной инфекции.

Обнаружены за прошедшие сутки 26 071 заболевший, из них 1 830 – дети. Госпитализировали 5 366 пациентов.

От COVID-19 в стране за прошедшие сутки умерли 576 человек, выздоровели - 10 006,