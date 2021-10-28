В Украине новый рекорд по вакцинации: сколько именно прививок и какими вакцинами

По данным сотрудников украинского Министерства здравоохранения, на минувшей неделе в Украине 94% госпитализированных с COVID-19 не имели прививки.
В среду,27 октября, от коронавируса COVID-19 вакцинировали 291 985 человек. В частности, первую дозу получили 212 684 человека, вторую – 79 301 человек. Об этом рассказали представители пресс-службы Минздрава.
По данным ведомства, на прошлой неделе 94% госпитализированных с COVID-19 не имели прививки.
Всего с начала кампании от коронавируса иммунизировали 9 576 177 человек, из них:
- получили одну дозу – 9 576 175 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
В общем по всей Украине сделали 16 793 558 прививки от коронавируса. Были использованы такие вакцины:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Coronavac – 2 779 207;
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 961 145;
- AstraZeneca – 1 225 916;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;
- Moderna – 1 102 042.
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Напомним, по состоянию на утро четверга, 28 октября, в Украине официально подтверждены 2 851 804 случая коронавирусной инфекции.
Обнаружены за прошедшие сутки 26 071 заболевший, из них 1 830 – дети. Госпитализировали 5 366 пациентов.
От COVID-19 в стране за прошедшие сутки умерли 576 человек, выздоровели - 10 006,