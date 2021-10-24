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Полтора миллиона доз вакцины от COVID-19: Германия бесплатно передала Украине препарат AstraZeneca

24 октября 2021, 10:19
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Больше всего вакцин получил Вьетнам – 2 600 000 доз, меньше всего препаратов отдали Намибии.

Вакцина AstraZeneca
Германия передала странам 7,6 миллионов доз вакцины AstraZeneca / Reuters

Официальный Берлин передал ряду стран 7 600 000 доз вакцины против коронавируса AstraZeneca. Больше всего препаратов предоставили Вьетнаму – 2 600 000 доз. На втором месте Украина – 1 500 000 доз. По 1,2 миллиона досталось Египту и Гане. Меньше всего вакцин предоставили Намибии – 200 тысяч доз. Также 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд.

Как сообщает DW, Германия передала ряду государств, в числе которых и Украина, 7,6 миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Препараты переданы на безвозмездной основе.Читайте такжеФиниша пандемии COVID-19 может не быть: Ляшко сделал прогноз о возвращении к "нормальной жизни"

Кроме того, указано, что еще 10 миллионов доз переданы Берлином программе COVAX, деятельность которой направлена на обеспечение равного доступа стран к вакцинам от коронавируса. С октября ФРГ передаст COVAX вакцины компании Johnson & Johnson.

Подчеркивается, что правительство ФРГ одобрило передачу третьим странам 100 миллионов доз вакцин разных фирм. Препараты должны распределяться в рамках международной программы COVAX.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил решение, предусматривающее запуск обязательной вакцинации от коронавируса в Украине. Прививки должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, и сотрудники местных государственных администраций.

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В Минздраве 13 октября рассказали о том, что власти ведут подготовку проекта изменений, который предполагает расширение категории лиц, подлежащих обязательному прохождению процедуры вакцинации. Скорее всего, прививка станет обязательной для работников сферы управления центральных органов исполнительной власти, сотрудников центров социальных услуг и лиц, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявил, что в Украине ускоряется процедура вакцинации. По его словам, в регионах должны делать 1,5 миллиона прививок в неделю. В областях, оказавшихся в красной зоне, уровень вакцинации уже вырос в 2 раза.

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