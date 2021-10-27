В Раде рассказали, при каких условиях вакцина может стать платной и когда

В Украине не планируют продавать вакцины / Reuters

Пока в Украине не планируют вводить платную вакцинацию от коронавируса, пока в мире продолжается пандемия, а в стране увеличивается статистика заболеваний. Однако через полгода или год это может стать возможным.

Такое мнение озвучил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. По его словам, сейчас Украина имеет возможность иммунизировать 60-70% населения.

"Мы же понимаем, что этот вирус навсегда, так же как вирус гриппа. Сейчас научимся, выработаем коллективный иммунитет, но каждый год нужна будет вакцинация от ковида так, как и от гриппа, – отметил он.

Радуцкий уверен, что через полгода или год появятся лекарства от коронавируса и тогда есть большая вероятность, что вакцинация будет платной. Пока этот вопрос даже не обсуждается. Он напомнил, что Министерство здравоохранения уже разрешило вакцинацию детей с 12 лет. Сегодня Минздрав рассматривает вопросы бустерной дозы для людей из группы риска.

Напомним, ранее главный санврач страны Виктор Ляшко пояснил, что в этом году платная вакцина не является целесообразной, однако в дальнейшем может стать возможным.

Коронавирус и вакцинация в Украине