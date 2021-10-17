В Украине детей будут вакцинировать от COVID-19: появились важные детали

В Украине вакцинировать от коронавируса будут детей / УНИАН

В Украине ведется подготовка по вакцинации от коронавируса детей, начиная с 14-летнего возраста.

Как рассказал в эфире телеканала Украина 24 начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, Министерство здравоохранения уже готовит соответствующие документы.

По его словам, чиновники разрабатывают документы по вакцинаици в отношении детей-подростков.

"Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов - именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать. Документы по вакцинации 14+ уже подготовлены Министерством здравоохранения, но это исключительно компетенция Министерства здравоохранения внедрять данные меры", - добавил Рубан.

Читайте такжеОбязательная вакцинация: в Минздраве рассказали, как получить справку о противопоказаниях

Реклама

Вакцинация в Украине:

Ранее сообщалось, в Украине из всех госпитализированных из-за COVID-19 в течение сентября 97,1% были невакцинированны. Как рассказали в Центре общественного здоровья, речь идет о гражданах, которые не прошли полный курс вакцинации, то есть не получили две дозы препарата.

Кабмин одобрил решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине. Прививки должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений и местных государственных администраций.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что в Украине будет и дополнительная вакцинация от COVID-19. Речь идет о еще одной прививке спустя 6-8 месяцев после прохождения полного прививочного курса.