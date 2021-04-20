Ляшко рассказал, можно ли в 2021-м будет уколоться от COVID-19 за деньги

Виктор Ляшко / УНИАН

Главный государственный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал, возможна ли в Украине платная вакцинация от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТСН.

По его словам, в нынешнем году запуск платной вакцинации не является целесообразной.

"Вакцина платная возможна, но по плану в течение 2021 года она не целесообразна. Но проблема не в том, можно ли использовать или нет платную вакцину. Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин", — отметил он.

Кроме того, Ляшко добавил, что в мире сейчас наблюдается дефицит антиковидных вакцин — их выпускают небольшими партиями. А потому, говорит главный санитарный врач, если в Украине продают вакцину от коронавируса — это криминальное правонарушение и за это можно понести ответственность в уголовном порядке.

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