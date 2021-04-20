Ляшко рассказал, можно ли в 2021-м будет уколоться от COVID-19 за деньги

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в деталях рассказал о вероятности запуска в Украине в течение нынешнего года легальной платной вакцинации от COVID-19.
Главный государственный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал, возможна ли в Украине платная вакцинация от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТСН.
По его словам, в нынешнем году запуск платной вакцинации не является целесообразной.
"Вакцина платная возможна, но по плану в течение 2021 года она не целесообразна. Но проблема не в том, можно ли использовать или нет платную вакцину. Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин", — отметил он.
Кроме того, Ляшко добавил, что в мире сейчас наблюдается дефицит антиковидных вакцин — их выпускают небольшими партиями. А потому, говорит главный санитарный врач, если в Украине продают вакцину от коронавируса — это криминальное правонарушение и за это можно понести ответственность в уголовном порядке.
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Вакцина от коронавируса Pfizer - о чем сообщалось ранее:
- 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. Речь шла о 117 тысячах доз.
- 21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- За все время пандемии коронавирусом COVID-19 в Украине заболели 1 961 956 человек; выздоровели - 1 499 752 человека; летальных исходов - 40 367.