Новая партия вакцины Pfizer уже в Украине: в Минздраве уточнили количество доз

Украина получила 1 400 000 доз вакцины Pfizer / GettyImages

На территорию Украины привезли новую партию американской вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Препарат прибыл в страну на выходных. Общее число вакцин – 1 400 000 доз. Вакцина приобретена за счет госбюджета. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.Читайте такжеМинздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

В ходе своего брифинга в понедельник, 8 ноября, он рассказал о том, что еще на выходных в Украину поступила новая партия американской вакцины Pfizer.

"На выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer", - сказал Ляшко.

Также он подчеркнул, что число вакцин составляет 1 400 000 доз. Препарат куплен за средства государственного бюджета.

Вакцины от коронавируса в Украине

В ФРГ 24 октября заявили о том, что Берлин официально передал Киеву 1 500 000 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Препараты получены украинским государством на бесплатной основе.

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В Министерстве здравоохранения сообщали, что государство намерено утилизировать около 500 тысяч вакцин компании AstraZeneca. Флаконы с препаратом не были использованы, а их срок годности истекает 31 декабря 2021 года.

В Минздраве 7 ноября объявили о том, что Украина получила 2 930 000 доз американской вакцины Moderna. Препарат передан безвозмездно в рамках международной программы помощи COVAX.