Кличко назвал условие, при котором ослабят карантин в Киеве

Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве ослабят карантинные ограничения /Фото Униан

Карантин в Киеве ослабят, как только динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве начнет уменьшаться. Но пока что говорить об этом рано, поскольку количество заболевших в последние дни в столице растет.

Как заявил столичный мэр Виталий Кличко, заполненность коек в медучреждениях города составляет более 70%. Палаты интенсивной терапии заполнены почти полностью, передает Официальный портал Киева.

"Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить этого. Больницы обеспечены кислородом, медикаментами, средствами защиты. Город выплачивает медикам надбавки", – сказал Кличко.

Глава города напомнил, что в Киеве работают 143 пункта вакцинации. После введения строгих карантинных ограничений там начали образовываться очереди.

Когда возобновится учебный процесс в школах Киева

Кличко объяснил, что школьников отправили на дистанционное обучение, руководствуясь рекомендациями специалистов – медиков, эпидемиологов.

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"Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. А это – увеличение количества больных среди взрослых. Мы стараемся минимизировать контакты между учениками (...) Сегодня главное - разорвать цепь заболеваемости. Поэтому, я считаю, что мы сделали правильный шаг, отправив детей на дистанционное обучение. Чтобы сохранить их здоровье и здоровье и жизнь их близких. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, ученики вернутся в школы", — сказал столичный градоначальник.

Коронавирус и карантин в Киеве

Киев лидирует по Украине по числу выявленных больных коронавирусом за сутки. За 11 ноября зафиксированы 1802 случая заражения.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

Столица Украины ранее два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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