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Врач рассказал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта

10 ноября 2021, 12:22
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Осложнения от штамма Дельта наступают значительно раньше, и уже на восьмой день пациент может ощутить критичность положения и попасть в реанимацию.

коронавирус
На восьмой день болезни есть риск оказаться в реанимации / Фото Reuters

Коронавирус COVID-19 заметно мутировал и приобрел новые симптомы. Сейчас мир атакует штамм Дельта, и его признаки отличаются. Глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий расписал по дням, как протекает коронавирусная инфекция в организме.

"В первые шесть дней взрослый пациент переносит коронавирус вполне терпимо и, как правило, "на ногах". Это уже известная потеря или ослабление вкуса и обоняния, головная боль и ощущение мышечной тяжести. Иногда человек страдает диареей и расстройством пищеварительного тракта", – рассказал врач, передает ТСН.

При этом штамм Дельта влияет на физическую форму пациента, поскольку нередко вызывает острую тошноту, потерю аппетита и, как следствие, потерю веса. Также для этой версии коронавируса характерны резкие перепады температуры тела: сначала поднимается до 37,5-38, а через два дня падает на отметку 36-35,5.

"Далеко не всегда температуры 37 градусов на восьмой день заболевания может служить поводом "выдохнуть спокойно". Часто бывает именно так, что температура невысокая, сатурация нормальная, а потом резкий "скачок" состояния и пациенту срочно нужна госпитализация, потому что легкие поражены. Есть только один способ предупредить ситуацию – на 6-7 день сделать анализ на с-реактивный белок (CRP) и впоследствии повторить его через 2-3 дня", – посоветовал Жиравецкий.

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Таким образом, можно попытаться поймать момент начала сильного воспаления, которое требует госпитализации и мощного лечения.

Жиравецкий отметил: в случае, когда с-реактивный белок поднялся до отметки выше 50, и КТ показывает изменения в легких, это означает, что у больного начался цитокиновый шторм (слишком сильная реакция иммунной системы человека на коронавирус, - ред.). Таких пациентов лечить дома очень сложно.

"И мы получаем большую смертность, потому что очень многие не успевают дойти до врача, не успевают сделать ПЦР-тест", — сказал врач.

По словам врача Жиравецкого, течение COVID-19 очень ускорилось. Осложнения начали наступать гораздо быстрее. На шестой-восьмой день болезни пациенты могут иметь достаточно сильные осложнения, а некоторые из них на восьмой день рискуют оказаться в реанимации.

Симптомы штамма коронавируса Дельта по дням

1 день болезни

  • температура;
  • боли в мышцах;
  • головная боль;
  • иногда заложенность носа.

2-3 день болезни

Может появиться кашель, диарея. У некоторых больных может быть так называемое светлое окно - это период, когда температура нормализуется и пациент чувствует себя довольно неплохо.

До 6 дня болезни

Все происходит достаточно спокойно, но бывает и тяжелое течение с такими симптомами:

  • тошнота;
  • диарея;
  • головная боль;
  • боли в мышцах;
  • потеря обоняния;
  • изменение вкуса.

6-7 день день болезни

Может подняться температура до 38 градусов, это плохой симптом.

8 день болезни

Осложнения коронавируса и угроза попасть в реанимацию.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.

Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве за минувшие сутки выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

Столица Украины два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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