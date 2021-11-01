Локдаун в Киеве: Кличко предупредил о рейдах в транспорте и ТРЦ

В Киеве ужесточили карантин / УНИАН

В Киеве с понедельника, 1 ноября, ужесточили ограничения из-за перехода столицы в красную зону карантина.

Мэр Виталий Кличко рассказал о том, как будет работать локдаун в столице и кого он коснется. Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, локдаун в столице относится к тем людям, которые не вакцинированы.

"То есть, посещение торговых центров, ресторанов, кафе, салонов и так далее — пожалуйста, но только если вы вакцинированы. Все продолжает работать, в том числе и транспорт, но если вы не вакцинированы, вы должны самоизолироваться и максимально ограничить контакты. Сегодня локдаун работает только для невакцинированных людей", - пояснил столичный градоначальник.

По его словам, в Киеве проверки будут проходить выборочно, а участники специальных рейдов будут контролировать наличие вакцины — либо сертификат в Дії, либо ПЦР-тест.

"Если будут нарушения, то владелец торгового центра или частного бизнеса, где будут обнаружены такие случаи, будет оштрафован. Невозможно поставить наряд полиции возле каждого автобуса, каждого заведения и в каждом ТЦ. Будет выборочно проходить контроль", — добавил Кличко.

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Киев в "красной зоне" карантина

Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.