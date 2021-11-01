УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Локдаун в Киеве: Кличко предупредил о рейдах в транспорте и ТРЦ

1 ноября 2021, 10:04
Прослушать новость
Остановить

В Киеве локдаун работает только для невакцинированных людей, подчеркнул мэр столицы.

Локдаун
В Киеве ужесточили карантин / УНИАН

В Киеве с понедельника, 1 ноября, ужесточили ограничения из-за перехода столицы в красную зону карантина.

Мэр Виталий Кличко рассказал о том, как будет работать локдаун в столице и кого он коснется. Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, локдаун в столице относится к тем людям, которые не вакцинированы.

"То есть, посещение торговых центров, ресторанов, кафе, салонов и так далее — пожалуйста, но только если вы вакцинированы. Все продолжает работать, в том числе и транспорт, но если вы не вакцинированы, вы должны самоизолироваться и максимально ограничить контакты. Сегодня локдаун работает только для невакцинированных людей", - пояснил столичный градоначальник.

По его словам, в Киеве проверки будут проходить выборочно, а участники специальных рейдов будут контролировать наличие вакцины — либо сертификат в Дії, либо ПЦР-тест.

"Если будут нарушения, то владелец торгового центра или частного бизнеса, где будут обнаружены такие случаи, будет оштрафован. Невозможно поставить наряд полиции возле каждого автобуса, каждого заведения и в каждом ТЦ. Будет выборочно проходить контроль", — добавил Кличко.

Реклама

Читайте такжеВ транспорт - по COVID-сертификатам: как Киев перешел в "красную зону" карантина

Киев в "красной зоне" карантина

Напомним, с полуночи понедельника, 1 ноября, Киев официально перешел в красную зону карантина. С сегодняшнего дня в столице начнут действовать суровые ограничения, но коснутся они лишь невакцинированных от коронавируса граждан. Точная дата, когда Киев выйдет из красной зоны, пока что неизвестна.

viber
Виталий Кличко коронавирус в Киеве Карантин в Киеве локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Локдаун в Киеве: Кличко предупредил о рейдах в транспорте и ТРЦ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Чтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошелькеЧтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошельке Светлана Лобода спела на Дне рождения скандального олигархаСветлана Лобода спела на Дне рождения скандального олигарха Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопшихКогда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших Как убрать неприятный запах из холодильника: бытовой лайфхак, взорвавший СетьКак убрать неприятный запах из холодильника: бытовой лайфхак, взорвавший Сеть Еще один либеральный огурец проквасился окончательноЕще один либеральный огурец проквасился окончательно
10:29

Кислорода в больницах хватает, но покупать его стало сложнее – врач-инфекционист

10:20

В страшной аварии под Кропивницким погибли трое детей: возвращались из соревнований

10:15

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

10:12

Сколько украинцы заплатят за свет в ноябре в отопительный сезон - ответ чиновников

10:04

Локдаун в Киеве: Кличко предупредил о рейдах в транспорте и ТРЦ Видео

Реклама
09:45

Катались по полу и таскали за волосы: в Киеве люди подрались в очереди на прививки от COVID-19 Видео

09:39

Цены на популярные овощи взлетели в Украине: производители придерживают к зиме

09:23

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение Видео

09:06

В транспорт - по COVID-сертификатам: как Киев перешел в "красную зону" карантина Видео

09:03

Гороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные перемены Видео

09:02

"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками Видео

08:55

Почему вакцинация спасает жизни: врач привел немыслимую статистику из собственного опыта

08:51

Как сгенерировать Covid-сертификат в приложении "Дія" и на портале

08:45

Пропаганда против вакцинации проигрывает эпидемии реальных смертей мнение

08:44

COVID-больных бросают на произвол судьбы: врач из Киева раскрыла мрачную картину Видео

08:43

Что меняется с 1 ноября: новые ПДД и красная зона в Киеве

08:22

Коронавирус в Украине 1 ноября: за сутки число выявленных больных снизилось до 14 тысяч Видео

08:03

MELOVIN нецензурно высказался в прямом эфире "Танців з зірками" и страстно поцеловал партнершу

07:49

Комаровский назвал главную ошибку при лечении COVID-19 и дал важный совет Видео

07:33

Киев стал "красным": какие ограничения действуют с 1 ноября и кого коснутся Видео

Реклама
07:05

Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

06:43

Ноябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц Видео

06:28

Украина скоро может превратиться в бразильские фавелы мнение

06:01

Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь Фото Видео

05:24

Заморозит и завалит снегом: украинцам дали неожиданный прогноз до Нового года Видео

05:18

Данила Мокрик: У Кивы конфискуют "жомовый" миллион

05:02

День всех святых 2021:  традиции и запреты дня

04:22

Самый вкусный шоколадный кекс: рецепт за 5 минут Видео

03:51

Открыт новый вид предка человека

03:02

День гадания на кофейной гуще: топ-3 способа как ее можно использовать

02:41

"Оберег от импотенции": Леся Никитюк в ультракоротком кожаном платье раззадорила сеть

02:14

Раскрыта страшная причина облысения

01:55

Начните день с пользой: 5 полезных напитков для завтрака

01:16

Новый Майдан или капкан Кремля: астролог сказал, удержит ли Зеленский власть Видео

00:51

Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Видео

31 октября, воскресенье
23:51

В их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом доме Видео

23:15

На Украину налетит резкое похолодание и придет опасная погода Видео

22:56

В России заявили о готовности провести встречу в нормандском формате Видео

22:45

В семье Анатолия Анатолича случилось горе

22:33

Опята Порошенко: экс-президент похвастался своим урожаем на "тихой охоте"

Реклама
22:27

Выборы мэра Харькова завершились: первые данные экзит-пола Видео

22:17

В ООН назвали самый жаркий год в истории наблюдений за климатом Видео

22:15

В Киеве на рынках стали продавать мясо "для Тищенко" по 20 гривен за килограмм Видео

21:35

Зеленский прибыл в Великобританию на Конференцию ООН по изменению климата Видео

20:49

"Его убили": нардеп Анна Скороход сделала громкое заявление о погибшем Антоне Полякове Видео

20:30

На Буковине коллапс: реанимации COVID-больниц заполнены на 100% Видео

20:06

Тарас Березовец: Газпром объявил Европе газовую войну

19:54

"Золотые" яйца и масло: в ноябре цены на продукты рекордно взлетят Видео

19:36

"Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына

19:32

В центре Киева мужчина превратил 5-комнатную квартиру в помойку – ее удалось продать Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять