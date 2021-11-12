Число жертв коронавируса в Украине перескело новую "красную" линию

С коронавирусом госпитализировали еще более четырех тысяч человек / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 12 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 058 жителей страны. В том числе заболели 1 616 детей и 468 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 318 человек; летальных случаев - 750; выздоровел 21 941 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1802 случая;

Винницкая область – 1000 случаев;

Волынская область – 719 случаев;

Днепропетровская область – 1867 случаев;

Донецкая область – 1348 случаев;

Житомирская область – 737 случаев;

Закарпатская область – 526 случаев;

Запорожская область – 1111 случаев;

Ивано-Франковская область – 890 случаев;

Киевская область – 970 случаев;

Кировоградская область – 169 случаев;

Луганская область – 436 случаев;

Львовская область – 1154 случая;

Николаевская область – 972 случая;

Одесская область – 1816 случаев;

Полтавская область – 1257 случаев;

Ровенская область – 1012 случаев;

Сумская область – 927 случаев;

Тернопольская область – 659 случаев;

Харьковская область – 1042 случая;

Херсонская область – 584 случая;

Хмельницкая область – 1090 случаев;

Черкасская область – 822 случая;

Черновицкая область – 351 случай;

Черниговская область – 797 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 12 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 179 577 человек;

выздоровели - 2 594 679 пациентов;

летальных исходов - 75 607;

проведено ПЦР-тестов - 15 128 821.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.

Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

Читайте такжеНекоторые люди не болеют COVID-19: ученые выяснили причинуПо состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

Столица Украины ранее два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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