Врач назвал главные симптомы, указывающие на тяжелую форму COVID-19

Медик назвал признаки тяжелого течения болезни / Фото Reuters

Коронавирус может действовать непредсказуемо, поэтому ориентироваться на течение болезни довольно сложно. Об этом заявил советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

"Если пациент имеет высокую температуру постоянно, она плохо сбивается в течение 5-7 дней, то это почти гарантированно тяжелое течение. Есть псевдолегкое течение, когда пациент действительно не испытывает проблем с сатурацией, нет высокой температуры на 6-7 день, но это не гарантия того, что у пациента не начнется тяжелое течение через день-два. Это действительно такая запутанная ситуация, которую сам пациент, скорее всего, не поймет. Самочувствие – сейчас очень субъективное понятие", – отметил врач в комментарии "ТСН".

Читайте такжеКогда больной коронавирусом может попасть в реанимацию: врач назвал тревожные симптомыЕсли по назначению врача, пациент будет лечиться дома, то больному необходимо следить за своей температурой, сатурацией (уровнем кислорода в крови), следить, не появилась ли одышка и какое общее состоянием организма.

"Если человек не может встать и дойти до кухни или туалета, это уже признак того, что что-то происходит не так", - предупредил Жиравецкий.

Отметим, по состоянию на утро четверга, 11 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 747 жителей страны. В том числе заболели 1 550 детей и 462 медработника. За минувшие 24 часа были госпитализированы 4778 человек; летальных случаев - 652; выздоровели 18 896 человек.

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