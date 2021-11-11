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Черные нежизнеспособные легкие: во Львове жертвой COVID-19 стала 23-летняя беременная женщина

11 ноября 2021, 09:33
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Также за сутки умер 29-летний мужчина без сопутствующих патологий. За жизни пациентов в реанимации врачи боролись почти месяц, но безуспешно.

коронавирус
Коронавирус забрал жизни двух молодых пациентов во львовской больнице / Фото Reuters

Жертвами коронавируса в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова стали два молодых человека без сопутствующих патологий. В частности, умерла 23-летняя беременная женщина и 29-летний мужчина. Оба были невакцинированы от COVID-19 и находились в тяжелом состоянии в реанимации. За жизни обоих пациентов врачи боролись почти месяц, но безуспешно.

Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец написала в Facebook, что за 50 лет работы реанимации медики видели разное и, казалось бы, их трудно чем-то удивить, однако пандемия коронавируса показала обратное.

"То, что происходит сейчас – невыносимо! Рабочее утро началось со вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… Черные нежизнеспособные легкие. Дальше – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет. Искренние соболезнования родным!" – написала медик.

Матолинец добавила, что для умершей молодой женщины это была первая беременность.

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Врач привела цифры из коронавирусного блока реанимации Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова. За сутки пролечили 63 пациентов; еще 14 поступили; двоих перевели; трое скончались; на неинвазивной искусственной вентиляции легких (НШВЛ) – 47 больных. По ее словам, вакцинированнх среди них нет.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 11 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 747 жителей страны. В том числе заболели 1 550 детей и 462 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4778 человек; летальных случаев - 652; выздоровели 18 896 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

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