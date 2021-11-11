Черные нежизнеспособные легкие: во Львове жертвой COVID-19 стала 23-летняя беременная женщина

Коронавирус забрал жизни двух молодых пациентов во львовской больнице / Фото Reuters

Жертвами коронавируса в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова стали два молодых человека без сопутствующих патологий. В частности, умерла 23-летняя беременная женщина и 29-летний мужчина. Оба были невакцинированы от COVID-19 и находились в тяжелом состоянии в реанимации. За жизни обоих пациентов врачи боролись почти месяц, но безуспешно.

Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец написала в Facebook, что за 50 лет работы реанимации медики видели разное и, казалось бы, их трудно чем-то удивить, однако пандемия коронавируса показала обратное.

"То, что происходит сейчас – невыносимо! Рабочее утро началось со вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… Черные нежизнеспособные легкие. Дальше – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет. Искренние соболезнования родным!" – написала медик.

Матолинец добавила, что для умершей молодой женщины это была первая беременность.

Реклама

Врач привела цифры из коронавирусного блока реанимации Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова. За сутки пролечили 63 пациентов; еще 14 поступили; двоих перевели; трое скончались; на неинвазивной искусственной вентиляции легких (НШВЛ) – 47 больных. По ее словам, вакцинированнх среди них нет.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 11 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 747 жителей страны. В том числе заболели 1 550 детей и 462 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4778 человек; летальных случаев - 652; выздоровели 18 896 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Читайте также: