Хуже, чем в Азии и Африке: ВОЗ бьет тревогу из-за резкого роста смертности от COVID-19 в Европе

Во всем мире на прошлой неделе зарегистрировали около 3,1 миллиона новых случаев коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус в Европе продолжает бушевать. Причем континент стал единственным регионом мира, где неуклонно растут как случаи заболеваемости COVID-19, так и смертность.

В частности, за последнюю неделю смертность от COVID-19 увеличилась на 10 процентов, заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает The Associated Press.

По данным ВОЗ, во всем мире на прошлой неделе зарегистрировали около 3,1 миллиона новых случаев коронавируса, что примерно на 1% больше, чем на предыдущей неделе. Почти две трети случаев заражения коронавирусом - 1,9 миллиона - приходятся на Европу, где число случаев заболевания выросло на 7%.

"Шестую неделю подряд вирус распространяется по всему континенту", — говорится в материале.

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Среди стран с самым большим показателем новых инфицирований оказались США, Россия, Великобритания, Турция и Германия.

Читайте такжеКогда ВОЗ объявит об окончании пандемии коронавируса: названо условиеКак отметили в ВОЗ, число еженедельных смертей от COVID-19 снизилось примерно на 4% во всем мире. Причем снижение смертности произошло везде, кроме Европы.

"Из 61 страны, которую ВОЗ включает в европейский регион, 42% сообщили о скачке числа случаев не менее чем на 10%", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Юго-Восточной Азии и Африке смертность от COVID-19 снизилась примерно на треть, несмотря на отсутствие вакцин в этих регионах. В Северной и Южной Америке, по данным ВОЗ, количество новых еженедельных случаев снизилось на 5%, а количество смертей — на 14%.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.

Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве за минувшие сутки выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

Столица Украины два дня подряд устанавливала рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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