УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВОЗ не считает таблетки от COVID-19 альтернативой

9 ноября 2021, 19:26
Прослушать новость
Остановить

В Организации утверждают, что это необходимость.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках против коронавируса. В частности, речь идет о препарате компании Merck.

Как пишет УП, Хабихт отметил, что вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в случае заражения инфекцией.

"Таблетки - не альтернатива. Это дополнительный инструмент. Вакцинация помогает снизить риски попасть в больницу и реанимацию. Больницы пока переполнены. Вы можете представить ситуацию, когда у нас много лекарств, но кровати все еще заполнены. Это не то, что поможет нам преодолеть пандемию", - подчеркнул Хабихт.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцевМежду тем, он отметил, что скорее всего украинцам придется делать повторные прививки от коронавируса, так как антиковидная вакцина станет сезонной.

Напомним, ранее в ВОЗ призывали власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса.

Также ранее сообщалось, что бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте также:

viber
ВОЗ коронавирус новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «ВОЗ не считает таблетки от COVID-19 альтернативой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозыВ моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозы Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Никогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя выбрасывать из домаНикогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя выбрасывать из дома Самый вкусный холодец: готовить очень быстроСамый вкусный холодец: готовить очень быстро Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросахФинансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросах
20:36

Во Франции упрекнули РФ и потребовали немедленно провести нормандскую встречу

20:26

Часть Киева закрыли для водителей и сделали пешеходной зоной

20:21

В Грузии поведали подробности перевода Саакашвили в тюремную больницуВидео

20:17

Украина содрогнулась от мощного землетрясенияВидео

19:57

Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

Реклама
19:26

ВОЗ не считает таблетки от COVID-19 альтернативойВидео

19:25

В полиции рассказали, проверяют ли наличие COVID-сертификатов на улице

19:07

Десятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили условие ЛукашенкоВидео

19:05

"Гляжусь в тебя, как в зеркало": ТОП-6 звездных "двойников" украинских знаменитостей

18:59

Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в бедуВидео

18:47

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Скорпионам – опасный соперник, Стрельцам – вещие сныВидео

18:31

В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцевВидео

18:30

У Лукашенко есть начальник в Москве: Польша призвала бороться с РоссиейВидео

18:01

В Сингапуре власти перестали оплачивать лечение от COVID-19 антивакцинаторам

18:01

Не попадут в Польшу – будут рваться в Украину: дипломат предупредил Киев об угрозе атаки мигрантовВидео

17:59

В Украине детей в школах кормили поддельным маслом и сыромВидео

17:59

Людей запугивают стрельбой: Минск силой перебрасывает сотни нелегалов к границамВидео

17:39

Зеленский созывает срочное заседание СНБОВидео

17:28

"Нарочно не придумаешь!" Маша Ефросинина разбила нос перед важными съемками

17:23

"Они не боятся попасть сразу в морг": Лидия Таран обратилась к поклонникам после жуткой ДТПВидео

Реклама
17:19

От мента до палача: всплыли детали о задержанном садисте из "ДНР"Видео

17:09

"Лжет людям и привозит их в Беларусь": в ЕС разнесли Лукашенко и раскрыли план Минска по мигрантамВидео

17:06

На пригородные и региональные маршруты по программе "Большая стройка" выйдут 20 новых дизель-поездов

17:01

В моде необыкновенное окрашивание из 90-х, которое позволит оказаться на седьмом небе от счастьяФото

16:54

С кулаками против прививок: на Прикарпатье антивакцинаторы устроили погром в лицееВидео

16:47

Под Тернополем пьяный водитель убил целую семьюВидео

16:33

Кузин рассказал, кто и когда получит бустерную вакцину от коронавирусаВидео

16:28

"Пусть легкие на грани, зато не раздаешь 5G": пародист метко высмеял противников вакцинацииВидео

16:21

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

16:08

Стало известно, какой будет грядущая зима и сколько выпадет снега

16:07

Бомба-ракета: хиты Сергея Бабкина станут саундтреками сериала Джек & Лондон на 1+1Видео

16:05

Лукашенко обвинил Польшу в "стягивании войск" к границам Беларуси и пригрозил ударом от РоссииВидео

15:58

"Все спланировано": украинский чемпион опозорился отрицанием агрессии РФ и захвата Крыма

15:57

Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось

15:44

Издевательства над детьми и слезы на камеру: как нелегалы штурмуют границу ПольшиВидео

15:28

Комаровский пояснил, какую вакцину от COVID-19 до конца проверилиВидео

15:27

В Польше украинцы попали в страшную аварию: в МИД рассказали о погибшихФотоВидео

15:20

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

15:18

Украина выделила 10,5 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19: более 80% всех денег уже потратилиВидео

15:16

Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуВидео

Реклама
15:13

Заявление Ротару про Крым спровоцировало скандал в РоссииВидео

15:04

В Польше зарезали 33-летнего украинцаВидео

14:57

Зеленский "порулил" новым поездом "УЗ" и проинспектировал плацкартВидео

14:55

От мяса и молочки до гречки и масла: в Украине рекордно растут цены на продуктыВидео

14:21

Суд оштрафовал 16-летнего виновника смертельной ДТП в Харькове

14:20

В Украине расширили "красную" зону и отправили Черкасскую область на карантинВидео

14:10

Ударит сильнейший мороз: погода в Украине резко изменитсяВидео

14:09

Угроза COVID-19 в центре, на западе и востоке Украины: четыре региона приближаются к красной зонеВидео

13:49

"Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в ЗеленскомВидео

13:46

Вкуснейший киш с грибами и шпинатом: готовить всего 20 минутВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять