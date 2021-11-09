ВОЗ не считает таблетки от COVID-19 альтернативой

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках против коронавируса. В частности, речь идет о препарате компании Merck.

Как пишет УП, Хабихт отметил, что вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в случае заражения инфекцией.

"Таблетки - не альтернатива. Это дополнительный инструмент. Вакцинация помогает снизить риски попасть в больницу и реанимацию. Больницы пока переполнены. Вы можете представить ситуацию, когда у нас много лекарств, но кровати все еще заполнены. Это не то, что поможет нам преодолеть пандемию", - подчеркнул Хабихт.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцевМежду тем, он отметил, что скорее всего украинцам придется делать повторные прививки от коронавируса, так как антиковидная вакцина станет сезонной.

Напомним, ранее в ВОЗ призывали власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса.

Также ранее сообщалось, что бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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