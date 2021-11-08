Нет прививки - нет работы: Минздрав хочет расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией

Перечень профессий с обязательной прививкой может быть расширен / Фото: zt-rada.gov.ua

С сегодняшнего дня, 8 ноября, согласно распоряжению Минздрава, непривитых от коронавируса госслужащих и педагогов, не пускают на рабочие места.

Как говорится в сюжете ТСН, несмотря на анонсированные ранее проверки в столичной администрации, всех на работу пускали свободно. В частности, под предлогом, что в мэрии все привиты. Сертификаты вакцинации спрашивали, но только у посетителей.

Между тем, в Минздраве уже заговорили о расширении списка тех, кому будет запрещено работать без прививки.

Это свыше сотни профессий - соцработники, энергетики, коммунальщики, работники банков и другие.

Напомним,ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

Читайте также: