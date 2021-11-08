Пандемия СOVID-19 – не предел: Билл Гейтс предупредил о биотерактах и новых угрозах

Миру грозит биотерроризм, считает Билл Гейтс / Фото Reuters

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек новые угрозы для человечества. По его словам, пандемия коронавируса, которую не могут побороть уже почти два года, это еще не самое плохое.

По его словам, миру могут грозить биотеракты, передает The Guardian. Не исключено, что злоумышленники будут атаковать аэропорты, распространяя разнообразные болезни.

В качестве примера, Гейтс привел оспу, которая сегодня считается окончательно искорененной в природе, хотя гипотетическая возможность ее возвращения все же является реальной, поскольку образцы вирусов до сих пор хранятся в специальных лабораториях в США и России.

Гейтс предупреждает, что эпидемии, вызванные биотерроризмом, могут быть хуже, чем природные. Например, у оспы вероятность смерти в разы выше, чем от коронавируса.

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Основатель Microsoft посоветовал таким странам как США и Великобритания потратить "десятки миллиардов" на финансирование исследований. И хотя это очень затратно, в результате может привести к искоренению гриппа и простуды и поможет преодолеть грядущие пандемии.

"Я надеюсь, что через пять лет смогу написать книгу под названием "Мы готовы к следующей пандемии", но для этого потребуются десятки миллиардов долларов. США и Великобритания будут частью этого. Вероятно, это потребует около миллиарда в год для целевой группы по пандемии на уровне Всемирной организации здравоохранения, которая будет проводить наблюдения и фактически делать то, что я называю "микробными играми", – сказал Гейтс.

Как сообщал Главред, ранее Билл Гейтс объяснил главные ошибки ЕС и США в борьбе с COVID-19.

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