"Появится еще один вирус": глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир извлечь уроки из пандемии коронавируса и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является несомненным с точки зрения биологии.

"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", - заявил глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, угрозы высокого уровня требуют политического участия на высоком уровне для борьбы с ними. Он призвал страны поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.

Сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет лишь 6%.

Несмотря на то, что вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу инфекции. Поэтому каждая страна должна использовать все инструменты, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами.

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Читайте такжеВ США рассекретили две версии происхождения коронавирусаРанее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о глобальном росте заражений коронавирусом и смертей от него. Подобную констатацию он сделал впервые за два месяца. При этом он добавил, что только вакцинация не сможет одолеть пандемию.

Гендиректор ВОЗ считает, что пандемия развивается из-за несправедливого доступа к инструментам. В частности, по его словам, в странах с высоким уровнем доходов количество ПЦР-тестов и прививок в восемьдесят раз превышает ситуацию, сложившуюся в странах с низким уровнем доходов.