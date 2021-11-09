В Украине расширили "красную" зону и отправили Черкасскую область на карантин

По решению комиссии, Черкасская область переходит в "красную" зону.
В Украине "красная" зона карантина расширяется. Так, 9 ноября, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение отправить Черкасскую область на карантин.
Как сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, по решению комиссии, Черкасская область переходит в "красную" зону с 12 ноября.
В "красной" зоне карантина находятся 17 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская.
Что запрещено в "красной" зоне:
- работа заведений общественного питания,
- ТРЦ,
- непродовольственных рынков и магазинов,
- фитнес-центров,
- бассейнов и спортзалов,
- проведение массовых мероприятий.
В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.
Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Согласно данным на утро вторника, 9 ноября, в Украине установлено 18 988 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие 24 часа госпитализировали 2 967 человек. Выздоровели 16 609 людей. Погибли 833 человека – самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране.
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