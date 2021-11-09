В Украине расширили "красную" зону и отправили Черкасскую область на карантин

Карантин в Украине усиливают / pixabay

В Украине "красная" зона карантина расширяется. Так, 9 ноября, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение отправить Черкасскую область на карантин.

Как сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, по решению комиссии, Черкасская область переходит в "красную" зону с 12 ноября.

В "красной" зоне карантина находятся 17 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская.

Что запрещено в "красной" зоне:

работа заведений общественного питания,

ТРЦ,

непродовольственных рынков и магазинов,

фитнес-центров,

бассейнов и спортзалов,

проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

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Согласно данным на утро вторника, 9 ноября, в Украине установлено 18 988 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие 24 часа госпитализировали 2 967 человек. Выздоровели 16 609 людей. Погибли 833 человека – самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране.

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